To «Tilos Artist Residency» για δεύτερη χρονιά στο πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων

Τι συνέβη φέτος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών στην Τήλο

Με τη βρετανική καλλιτεχνική κολεκτίβα RESOLVE συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά στο νησί της Τήλου τo επιτυχημένο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Tilos Artist Residency, σε μια συνεργασία του πολιτιστικού οργανισμού Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters). Μέλη της εικαστικής ομάδας βρέθηκαν στο νησί της Τήλου, από τις 23 έως τις 31 Οκτωβρίου, με στόχο να διερευνήσουν πιθανές περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας και των εργαλείων που προσφέρει η τέχνη.

Λεπτομέρεια από το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας του Just Go Zero στην Τήλο © PCAI

Οι RESOLVE είναι μια διεπιστημονική συλλογικότητα design που συνδυάζει αρχιτεκτονική, μηχανική, τεχνολογία και τέχνη για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων. Έχοντας πραγματοποιήσει πολυάριθμα έργα, εργαστήρια, δημοσιεύσεις και ομιλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποσκοπούν στην υλοποίηση δίκαιων και ισότιμων οραμάτων αλλαγής στο αστικό περιβάλλον.



Μέλη της βρετανικής κολεκτίβας «RESOLVE» βρέθηκαν στο νησί

Η κολεκτίβα, εκπροσωπήθηκε στην Τήλο από τις Lauren-Loïs Duah, διεπιστημονική εικαστικό, συγγραφέα και spatial-designer, και τη Melissa Haniff, συνδιευθύνουσα της ομάδας. Ερχόμενες σε επαφή με την τοπική κοινότητα καθώς και την ιστορία, τη χειροτεχνία και τις λαογραφικές παραδόσεις του νησιού, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δωδεκανήσου και το δημοτικό σχολείο της Τήλου οι καλλιτέχνιδες δημιούργησαν ένα συλλογικό έργο τέχνης με την κοινότητα που θα αποτελέσει την παρακαταθήκη της έρευνάς τους και θα παραμείνει στο νησί.

Στιγμιότυπο από το 2ο Tilos Artist Residency με τους Resolve Collective, Τήλος © PCAI

«Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας των PCAI και British Council στην Τήλο, συνεχίζουμε ως κολεκτίβα αφενός να καθοδηγούμαστε από τις αλληλεπιδράσεις και τις συζητήσεις μας με την τοπική κοινότητα της Τήλου ενημερώνοντας παράλληλα τους κατοίκους για τα αποτελέσματα της παραμονής μας.

Το εργαστήριό μας στο δημοτικό σχολείο της Τήλου επικεντρώθηκε στη δημιουργική χαρτογράφηση μέσω της μνήμης, όπου τα παιδιά ζωγράφισαν τα μέρη του νησιού που φέρουν τη σπουδαιότερη σημασία για εκείνα, διερευνώντας τα σημεία που εντοπίζονται οι πόροι και τα συστήματα αξιών υπάρχουν στο νησί. Στη συνέχεια, στο δεύτερο εργαστήριο που πραγματοποιήσαμε, αυτή τη φορά, με τους νεαρούς μαθητές του γυμνασίου, επαναχρησημοποιήσαμε υλικά που συλλέχθηκαν στο Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ), εκεί που συγκεντρώνονται και ανακυκλώνονται τα απορρίματα της Τήλου. Ενθαρρύναμε τους μαθητές να σκεφτούν πώς να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα υλικά για να καταλάβουν δημόσιους και ανεκμετάλλευτους χώρους στο νησί.

Στιγμιότυπο από το 2ο Tilos Artist Residency με τους Resolve Collective, Τήλος © PCAI

Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μια παρουσίαση σε κατοίκους, γονείς, μαθητές και φίλους της Τήλου στην κεντρική πλατεία και με μια προσωρινή εγκατάσταση όλων των έργων που συνδημιούργησαν οι νέοι του νησιού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ακόμη, ένα διαδραστικό εργαστήριο συναισθηματικής χαρτογράφησης συγκέντρωσε τους κατοίκους, τους εργαζόμενους, ακόμη και τους γηραιότερους του νησιού, με σκοπό να χαρτογραφίσουν τις διαδρομές τους και να σημειώσουν τοποθεσίες-κλειδιά σε έναν μεγάλο χάρτη. Σκοπός μας ήταν αυτά τα ερεθίσματα να αποτελέσουν την πηγή για την κατανόηση των πολλαπλών διαδικασιών με τους οποίους η κοινότητα έχει προσαρμοστεί ώστε να κάνει την κυκλικότητα τρόπο ζωής εδώ στην Τήλο. Τέλος, αναλογιζόμενοι την παραμονή μας στο νησί, σκοπεύουμε επίσης να εκδώσουμε ένα έντυπο zine που θα συνοψίζει την πληροφορία και την έμπνευση που αντλήσαμε από την κοινότητα και τα εργαστήρια» εξηγεί η κολεκτίβα RESOLVE στην Athens Voice για το artist residency της.

Στιγμιότυπο από το 2ο Tilos Artist Residency με τους Resolve Collective, Τήλος © PCAI

To πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας τoυ Ομίλου Polygreen με τον Δήμο Τήλου και του Just Go Zero Tilos της Polygreen, που εγκαινιάστηκε το 2022. Είναι ένα καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο αναπτύσσει λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας, και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

H Μαρία Παπαϊωάννου, Επικεφαλής Τμήματος Τεχνών του British Council Greece, σημειώνει: «Χαιρόμαστε πολύ που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το PCAI στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μας προγράμματος για τον κυκλικό σχεδιασμό Circular Cultures (Making Matters), προσκαλώντας τη βρετανική κολεκτίβα Resolve στην Τήλο. Μέσα από το καινοτόμο Tilos Αrtist Residency, ευελπιστούμε να αναδείξουμε τη σπουδαιότητα του συλλογικού σχεδιασμού και της συνεργατικότητας με έμφαση στη βιωσιμότητα, καθώς και να συνεχίσουμε τον διάλογο πάνω στη σημασία της επανάχρησης τοπικών, εγχώριων υλικών στη συν-διαμόρφωση ενός ηθικού παγκόσμιου δημιουργικού γίγνεσθαι».

Στιγμιότυπο από το 2ο Tilos Artist Residency με τους Resolve Collective, Τήλος © PCAI

Ο Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, CEO της Polygreen και Ιδρυτής του PCAI, και η Κίκα Κυριακάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του PCAI, αναφέρουν: «Σε συνεργασία με το British Council Greece, φέτος διοργανώνουμε τον νέο κύκλο του Tilos Artist Residency προσκαλώντας τους καταξιωμένους Resolve από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μια πολιτιστική σύμπραξη οργανισμών με τοπικούς φορείς και την κοινότητα της Τήλου, για την οποία είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι και ευελπιστούμε πως θα συμβάλει περαιτέρω στην παγκόσμια προώθηση της κυκλικότητας και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης».

Στιγμιότυπο από το 2ο Tilos Artist Residency με τους Resolve Collective, Τήλος © PCAI

Το φετινό residency υποστηρίζεται από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters).

