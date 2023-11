«Αρμίδα» | Γνωρίστε τους συγγραφείς της στην 2η διεθνή έκθεση βιβλίου Λεμεσού

Το πρόγραμμα των δύο ημερών για τις συναντήσεις με τους συγγραφείς

Οι εκδόσεις «Αρμίδα» μέσα από την πολύχρονη προσπάθειά τους να φέρουν το κοινό σε επαφή με τους συγγραφείς τους, κάνει ακόμα ένα βήμα, φέρνοντας τους συγγραφείς της στη 2η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Λεμεσό. Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση και να τους γνωρίσει, να συνομιλήσει μαζί τους για το βιβλίο τους ή και γενικότερο για τον κόσμο του βιβλίου, καθώς και για να υπογράψουν τα βιβλία.

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023, από τις 10.00-19.00 οι συγγραφείς της «Αρμίδας» θα βρίσκονται στο περίπτερό (Ε3), σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να καθίσει και να συνομιλήσει μαζί τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου

10.00-11.00 | Σταυρούλα Μπίου

Η Σταυρούλα Μπίου είναι δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας και η επιμελήτρια των εκδόσεων «Αρμίδα». Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Ίρις Ματωμένη», η οποία συμπεριλήφθηκε στη Βραχεία Λίστα των Κρατικών Βιβλίων Λογοτεχνίας το 2021.

11.00-12.00 | Tatiana Tavoukjian Ferahian / Maria Petrides

Η καλλιτέχνης Tatiana Tavoukjian Ferahian και η συγγραφέας Maria Petrides, έχοντας εκδόσει από κοινού το «A Mythopoesis» το οποίο μέσα από το κείμενο και τη συγγραφή εισέρχεται σε έναν χώρο μυθοποίησης, στον οποίο η Μάτα Χάρι αντιπαρατίθεται με γυναικείες μορφές της Ελληνικής Μυθολογίας.

12.00-13.00 | Κυριάκος Στυλιανού

Ο Κυριάκος Στυλιανού είναι εκπαιδευτικός και καταξιωμένος πεζογράφος και ποιητής. Η συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Κλεμμένα Παιχνίδια» συμπεριλήφθηκε στη Βραχεία Λίστα Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2022.

13.00-14.00 | Alexandra Donchuk

Με δημιουργικό πάθος για τις γλώσσες και τη λογοτεχνία, η Alexandra Donchuk έρχεται στο περίπτερο της Αρμίδας με το βιβλίο της «Breaking Bread», ένα υπέροχα γραμμένο μυθιστόρημα με στοιχεία χιούμορ, όπου μία μικρή και ήσυχη πόλη βρίσκεται στο κέντρο ενός μυστηρίου.

14.00-15.00 | Annetta Benzar

Η συγγραφέας Annetta Benzar με το βιβλίο της «I am Cyprus: 25 stories of the migrant and refugee experience in Cyprus» με τις ιστορίες ζωής που έχει συλλέξει και αφηγηθεί γιορτάζει μέσα από τη συγγραφή της μια χώρα που είναι γεμάτη ποικιλομορφία και στην οποία υπάρχει μια ιστορία από διαφορετικό μέρος του κόσμου σε κάθε γωνιά. Ταυτόχρονα μέσα από την ανθολογία «Larnaka: the anthology» παρουσιάζεται η δουλειά περισσότερων από πενήντα συμμετεχόντων, σε ένα μοναδικό πολύγλωσσο μείγμα που περιλαμβάνει ελληνικά, αγγλικά και κάποιες από τις άλλες γλώσσες που μπορεί κάποιος να ακούσει στους δρόμους αυτού του ποικιλόμορφου μέρους.

15.00-16.00 | Παύλος Παμπορίδης

Ο συγγραφέας Παύλος Παμπορίδης, έρχεται με τη νουβέλα «Τζιαι Πόψε» γραμμένη εξ ολοκλήρου στην κυπριακή διάλεκτο, να υπογράψει μια ιστορία στο επίκεντρο της οποίας τοποθετεί το προσωπικό αφήγημα του ήρωά της, στην περιφέρειά της όμως ανιχνεύει το ιστορικό αφήγημα ενός νησιού που αννοίει λάκκους και ρίχνει μέσα τους «αντιήρωές» του.

16.00-17.00 | Κωνσταντίνος Μακρής

Ο ψυχολόγος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Μακρής, έρχεται στο περίπτερο της Αρμίδας, με το νέο του βιβλίο «Ο δολοφόνος με το καλαμάκι» μέσα από το οποίο δίνει το δικό του στίγμα σε αυτήν την πρώτη του συλλογή διηγημάτων σε ύφος στιβαρό, άλλοτε λόγιο, άλλοτε καθημερινό, που όμως πολλές φορές αγγίζει τα όρια του σαρκασμού και του χλευασμού της σύγχρονης κοινωνίας.

17.00-18.00 | Nora Nadjarian

Η βραβευμένη ποιήτρια και διηγηματογράφος Νόρα Νατζαριάν, θα βρίσκεται στο περίπτερο της Αρμίδας, παρουσιάζοντας τα δύο της βιβλία «Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη» και το «Ledra Street» δημιούργησε ένα φανταστικό θανατηφόρο ατύχημα του οποίου ο παραλογισμός αντικατοπτρίζει την τραγική έλλειψη λογικής με την οποία ένας δρόμος στη Λευκωσία κόπηκε στη μέση από το χώρισμα της πρωτεύουσας.

Το «Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη» συμπεριληφθήκε στη Βραχεία Λίστα των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας 2021 και το «Ledra Street» στη λίστα επιλαχώντων στον διαγωνισμό διηγημάτων Κοινοπολιτείας το 2001.

18.00-19.00 | Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου

Η βραβευμένη συγγραφέας Μόνα Σαββίδου Θεοδούλου, μέσα από το πολύχρονο έργο της για την ανάδειξη της ταυτότητας και της ιστορίας της Μικράς Ασίας και των Μικρασιατών της Κύπρου, έρχεται στην «Αρμίδα» με τη νέα της ποιητική συλλογή «Ο μυστικός νυχτοφύλακας» γράφει εν ονόματι της Μνήμης, να δικαιώσει τον ουρανό μέσα στο σώμα, να υπερασπιστεί εμμονικά το δίκαιο, τελώντας σε αγρυπνία ενάντια στην άβυσσο της λήθης. Καλεί σ’ ένα ταξίδι, που υπερβαίνει τον χρόνο και την ιστορία και καθηλώνει το συλλογικό τραύμα της μεγαλύτερης εθνικής καταστροφής του Ελληνισμού, τραύμα, που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, φωτίζοντας με τον λόγο το σθένος και την αντοχή του πρόσφυγα.

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου

10.00-11.00 | Paul Stewart

Ο Καθηγητής Λογοτεχνίας Paul Stewart έρχεται ανοίγει τη συνάντηση συγγραφέων-κοινού, το πρωί της Κυριακής, με τα τρία του βιβλία: «Of People and Things», «The Book of Paul» και «Now Then», δύο βιβλία μυστηρίου με χιουμοριστικά στοιχεία και ένα ψυχολογικό δράμα με στοιχεία μυστηρίου.

11.00-12.00 | Μάριος Αγαθοκλέους

Ο ποιητής Μάριος Αγαθοκλέους έρχεται με τη νέα του ποιητική συλλογή «Η Πύλη των Καλών Αναμνήσεων» μέσα από την οποία προσεγγίζει τη γλώσσα ως πνευματικό οικοσύστημα και συνδυάζει τον λυρισμό με τη στοχαστικότητα.

12.00-13.00 | Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ο ποιητής Μιχάλης Παπαδόπουλος, παρουσιάζει στο κοινό τους Φόβους, μέσα από τη νέα του ποιητική συλλογή με τον ομώνυμο τίτλο.

13.00-14.00 | Στέφανος Ευαγγελίδης

Με τρία βιβλία που αφορούν την ιστορία του εγκλήματος στην Κύπρο από την εποχή της Φραγκοκρατίας έως την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, ο Στέφανος Ευαγγελίδης, παρουσιάζει στο κοινό ανείπωτες ιστορίες που συγκλόνισαν την Κύπρο.

14.00-15.00 | Άννα Ιωαννίδου

Η ποιήτρια και ιδρύτρια του Limassol International Book Fair, θα βρίσκεται στο περίπτερο της «Αρμίδας» με την ποιητική της συλλογή «Αποτυπώματα» μια συλλογή με λίγα εύθραυστα αποτυπώματα, που γυρεύουν να αναπνεύσουν μέσα σε ανοιχτές ψυχές.

15.00-16.00 | Μάριος Βούργος

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός πολίτη της Οικουμένης, ο Μάριος Βούργος, στο «Ταγκό 29», μεταφέρει στο κάθε του ποίημα, στην κάθε λέξη, στο κάθε σημείο στίξης, όλη την αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου, σε όλες της τις εκφάνσεις. Παρουσιάζονται θέματα που άπτονται της αιωνιότητας, του χρόνου και του κύκλου της ζωής, και, σε συνδυασμό με το καινοτόμο και έντονο ύφος του ποιητή, μας δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσωπικής και μοναδικής ποιητικής του φωνής, με όλα τα παραπάνω να επιβεβαιώνουν τη μοναδικότητα του έργου του.

16.00-17.00 | Ανδρέας Κάραγιαν

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης και συγγραφέας, Ανδρέας Κάραγιαν μέσα από την τριλογία του «The true story», «Dark Tales», «Immoral Tales» ο συγγραφέας «ειλικρινής απέναντι στους αναγνώστες και αληθινός απέναντι στον εαυτό του, καταγράφει γεγονότα που συνόδευσαν τα νεανικά του χρόνια […] Ανάμεσα στις γραμμές, διαγράφεται η ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε ελεύθερα, αρνούμενος να συμβιβαστεί με την κοινωνία προδίδοντας, έτσι, τον εαυτό του, όποιο κι αν ήταν το τίμημα. Κινούμενος πέρα από τις συμβατικότητες των φύλων, ο Ανδρέας Καραγιάν στηρίζει σε απόλυτο βαθμό τις επιλογές του, παραδίδοντας ένα βιβλίο που μοιάζει σαν εγχειρίδιο αυτογνωσίας και ελευθεριότητας, προορισμένο για μια κοινωνία όπως η δική μας: λίγο ανοιχτή, λίγο κλειστή, λίγο φιλελεύθερη, λίγο συντηρητική, που κάποια στιγμή πρέπει να επιλέξει. Και δεν μπορεί παρά να επιλέξει να πάει μπροστά, όχι πίσω» (Παράθυρο, 2014).