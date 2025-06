«Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ» στη Λεβέντειο Πινακοθήκη

Δημοσιεύθηκε 24.06.2025 12:26

Mέχρι και τις 31 Ιουλίου 2025, θα διαρκέσει η προσωρινή έκθεση της Λεβεντείου Πινακοθήκης, «Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ», η οποία εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες, την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025. Τα εγκαίνια τελέστηκαν από την Δρ. Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, Πρόεδρο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, στην παρουσία του Προέδρου του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» κύριο Αναστάσιο Π. Λεβέντη.

Με αφορμή την τρέχουσα προσωρινή έκθεση «Look at me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert A. McCabe», η Λεβέντειος Πινακοθήκη συνεργάζεται με το Πρόγραμμα Προφορικής Ιστορίας «People of Cyprus». Η παράλληλη έκθεση αναδεικνύει την κουλτούρα και τον κόσμο της Κύπρου με κεντρική θεματική τον «κυπριακό καφενέ». Μέσα από μια καταγραφή της παραδοσιακής κυπριακής κουλτούρας του καφέ, σε μια εποχή που φθίνει και χάνεται σταδιακά, ή ακόμα εξελίσσεται σε κάτι διαφορετικό, τα καφενεία στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι φορείς μιας προφορικής παράδοσης με ιδιαίτερη αγάπη και ευαισθησία για τις ρίζες και τη μνήμη του τόπου μας.

Μέσα από τον φωτογραφικό φακό των ιδρυτών του Προγράμματος Προφορικής Ιστορίας «People of Cyprus» Χρήστου Μιχάλαρου και Ιλιάνας Κουλαφέτη, καταγράφονται οι βουβές χειρονομίες, οι χαμένες συνήθειες, οι μορφές που σβήνουν μαζί με τα παλιά καφενεία. Στις αίθουσες της Λεβεντείου Πινακοθήκης γίνεται ένα ταξίδι, ένας διάλογος με τον «Κόσμο της Κύπρου» μιας άλλης εποχής. Το εμβληματικό έργο «Ο Κόσμος της Κύπρου» από τους σημαντικότερους ζωγράφους της Κυπριακής τέχνης Αδαμάντιο Διαμαντή, με κεντρικό στοιχείο του ένα «κυπριακό καφενέ» δεσπόζει κυριαρχικά στην Αίθουσα της Κυπριακής Συλλογής αγναντεύοντας μέσα από την προσωρινή έκθεση «Look at me!» σε έναν διαφορετικό, ανέμελο ακόμη κόσμο της δεκαετίας του 1950 όπως «συλλήφθηκε» σε ένα φωτογραφικό κλικ. Το ταξίδι στη μνήμη σε ό,τι υπήρξε και σε ό,τι ακόμα ζει, συνεχίζει μέσα από τις φωτογραφίες του «Καφενέ», ενός «σύγχρονου» κόσμου που πλέον χάνεται σταδιακά.

Την έκθεση πλαισιώσουν ειδικές ξεναγήσεις/παρουσιάσεις και συζητήσεις:

«Καφές κι ο Καφενές: Η κουλτούρα του καφέ κι η σημειολογία του καφενέ στην Κύπρο»

Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2025

Ώρα: 18.30-20.00

- Συζήτηση με την Αναστασία Παπαδήμα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αντιπρόεδρο του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ.

Ειδική ξενάγηση

Ημερομηνίες: 9 & 23 Ιουλίου 2025,

Ώρα: 18.30-20.00

Με τους Χρήστο Μιχάλαρο και Ιλιάνα Κουλαφέτη

Κρατήσεις απαραίτητες: Τηλ. 22668838 / rsvp@leventisgallery.org

Πληροφορίες

«Καφενές: Ιστορίες σε Ασπρόμαυρα Καρέ»

Διάρκεια έκθεσης: Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2025

Χώρος: Αίθουσα Claude Monet, Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, Λεβέντειος Πινακοθήκη [Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5, 1097 Λευκωσία]