Τρόποι πολιτιστικής συνεργασίας συζητήθηκαν μεταξύ Πρεσβείας των ΗΠΑ και Δήμου Λάρνακας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.01.2026 14:17
Πολιτιστικές δράσεις, προγράμματα αλλά και πρόθεση για μελλοντική διδυμοποίηση της Λάρνακας με πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών ανάμεσα στα θέματα που τέθηκαν.

Θέματα πολιτιστική συνεργασίας, συζήτησαν, ανάμεσα σε άλλα αντιπροσωπεία της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη Λευκωσία και Αντιδήμαρχος Λάρνακας σε συνάντηση που είχαν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, ο Αντιδήμαρχος Ιάσων Α. Ιασωνίδη και ο Πολιτιστικός Λειτουργός Άκης Ιωάννου συναντήθηκαν με την Elaine A. Paplos, Εκπρόσωπο Τύπου της Πρεσβείας των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Διπλωματίας, στα Γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν, αναφέρεται, τρόποι συνεργασίας σε πολιτιστικές δράσεις και προγράμματα ανταλλαγής, ενώ η κα Paplos εξέφρασε την πρόθεση για μελλοντική διδυμοποίηση της Λάρνακας με πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Δήμος Λάρνακας, καταλήγει η ανακοίνωση, «συνεχίζει να ενισχύει τις διεθνείς του συνεργασίες, προωθώντας τον πολιτισμό και την εξωστρέφεια της πόλης»

