«House of Memories» στη Λάρνακα με ιστορίες ανθρώπων της πόλης

Δημοσιεύθηκε 10.02.2026 13:48

Στη Λάρνακα δημιουργείται το House of Memories (Σπίτι των Αναμνήσεων), όπου θα εκτίθεται υλικό για τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι διαμόρφωσαν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία της πόλης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, Διευθυντής των Αρχείων Λάρνακας – Φοίβου Σταυρίδη.

Σύμφωνα με τον κ. Σταυρίδη, «τα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβου Σταυρίδη θα αρχίσουν τον Απρίλιο τη δημιουργία ενός χώρου με την επωνυμία Home of Memories (Σπίτι των Αναμνήσεων), στο οποίο θα εκτίθενται οι ιστορίες των ανθρώπων της πόλης μέσα από αρχειακό και άλλο υλικό. Στόχος μας είναι η δημιουργία συνειδήσεων σε σχέση με την ταυτότητα και την ιστορία της Λάρνακας», είπε.

Εξήγησε πως «μέσα από τα τεκμήρια, τις φωτογραφίες, τις καρτ ποστάλ, τα γράμματα και τα χειρόγραφα θα αναδύονται οι ιστορίες των ανθρώπων που περάσαν από την πόλη και που με το δικό τους τρόπο, διαμόρφωσαν την Λάρνακα, στην οποία ζούμε σήμερα».

Οι ιστορίες, συνέχισε, «θα είναι διαφόρων ανθρώπων και επαγγελμάτων, επώνυμων και ανώνυμων και γενικά ατόμων της Λάρνακας που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άφησαν την σφραγίδα τους στην ιστορία της πόλης».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Χατζηκυριάκος είπε ότι «στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Λάρνακα 2030, το Home of Memories θα διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ένα έργο με την επωνυμία Human Traces (ανθρώπινα ίχνη), θα φιλοξενήσει διάφορες εκθέσεις, ενώ θα δημιουργήσει και ένα δίκτυο, αποτελούμενο από μικρά μουσεία της επαρχίας Λάρνακας».

Αυτό, σημείωσε, «είναι ένας τρόπος να βοηθηθούν τα μικρά μουσεία της επαρχίας Λάρνακας , ώστε να αποκτήσουν φωνή και δικτύωση, αφού μέσω της διαφήμισης θα τα επισκέπτονται περισσότεροι άνθρωποι που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν καν την ύπαρξη τους. Ακόμα τα μουσεία αυτά, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητάς τους, θα μπορούν να μένουν περισσότερες ώρες ανοικτά και να γίνουν γνωστά ανά το παγκύπριο για τα εκθέματα τους».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση ο κ. Χατζηκυριάκος είπε ότι «ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια μικρά μουσεία θα περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο. Το συγκεκριμένο δίκτυο αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο και μέχρι τότε θα δούμε το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί από τις κοινότητες οι οποίες φιλοξενούν τα μουσεία αυτά, για να περιληφθούν».

Σε άλλη ερώτηση απάντησε πως «το Λάρνακα 2030 τόσο κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής περιόδου, όσο και κατά την απονομή του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να προσφέρουν κάτι χρήσιμο και άμεσο τόσο στους πολίτες της Λάρνακας, όσο και γενικότερα στους Κύπριους πολίτες».

Σημείωσε ακόμα ότι «όταν επισκέφθηκε τη Λάρνακα η Κριτική Επιτροπή για την επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030, υπήρχαν σε βιτρίνες πέντε διαφορετικών καταστημάτων, πέντε αντικείμενα τα οποία θα περιλαμβάνονται στο Σπίτι των Αναμνήσεων».

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα, εξήγησε ο Ιωσήφ Χατζηκυριάκος, «έχουν ένα QR Code, που οι επισκέπτες, σαρώνοντας το, θα μπορούν να μάθουν διάφορες πληροφορίες για αυτά, δηλαδή ποιός τα κατείχε, σε τι χρησίμευαν αλλά και την ιστορία του ιδιοκτήτη τους. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα περιλάβουμε περισσότερα αντικείμενα που θα βρίσκονται σε διάφορα καταστήματα και θα συμπεριληφθούν στο Home of Memories», κατέληξε.