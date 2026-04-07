Λεβέντειο: Τι φιλοξενεί πια το αρχοντικό της Γλάδστωνος

Δημοσιεύθηκε 07.04.2026 14:38

Υπενθυμίζεται ότι το κτήριο είχε παραχωρηθεί για τη στέγαση της ΕΜΑ για περίπου τρεις δεκαετίες.

Τα γραφεία του Ιδρύματος Αναστάσιου Γ. Λεβέντη θα φιλοξενούνται πλέον στο αρχοντικό της οδού Γλάδστωνος, το οποίο μέχρι πρότινος χρησιμοποιείτο για τη στέγαση της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (ΕΜΑ).

Σύμφωνα με ενημέρωση του Ιδρύματος, τα γραφεία του μεταφέρονται από τη Γλάδστωνος 40 στη νέα διεύθυνση Γλάδστωνος 12, ενώ τα τηλέφωνα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια.

Διαβάστε επίσης: Επιστρέφει στο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης το αρχοντικό της Γλάδστωνος - Έντονη δυσαρέσκεια από Σύνδεσμο Αρχαιολόγων

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ) εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση, κάνοντας λόγο για «αναγκαστική» μεταστέγαση της ΕΜΑ και παύση της λειτουργίας της στην οδό Γλάδστωνος 12.

Σε ανακοίνωσή του, απέδιδε τη μετακίνηση στην «απρόσμενη και πιεστική επιστροφή του κτηρίου στους χορηγούς του (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντης)», σημειώνοντας ότι «θυσιάζεται έτσι ακόμη ένα κομμάτι πνευματικής ανάπτυξης στον βωμό της οικονομικής».

Παράλληλα, σημείωνε ότι η ΕΜΑ ανέπτυξε στον χώρο διεθνώς αναγνωρισμένη δραστηριότητα μέσα από συνέδρια, διαλέξεις και έρευνες, ενώ φιλοξενούσε τη μεγαλύτερη κυπριακή αρχαιολογική βιβλιοθήκη, με περίπου 23.000 τόμους βιβλίων και 9.000 τόμους περιοδικών.

Η βιβλιοθήκη, όπως αναφερόταν, έχει ως νέα έδρα την κεντρική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.