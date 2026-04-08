«Φως από δύο πλευρές» | Εργαστήρι για παιδιά 5-12 ετών στο CVAR

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 13:03

Ένα βιωματικό πρόγραμμα για τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Μέσα από εικόνες και αντικείμενα που συνδέονται με ανοιξιάτικες γιορτές, όπως αυγά, λουλούδια, καθαριότητα, νέα ρούχα και οικογενειακά γεύματα, τα παιδιά ανακαλύπτουν κοινά σύμβολα και νοήματα της άνοιξης.

Σε μικρές ομάδες, δημιουργούν ένα «κοινό ημερολόγιο γιορτών», παρουσιάζοντας διαφορετικούς τρόπους υποδοχής της άνοιξης, και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με μια καλλιτεχνική δράση: την κατασκευή ενός «Δέντρου της Άνοιξης», όπου κάθε φύλλο ή άνθος φέρει μια ευχή.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση προγράμματος: Αίμιλη Χριστοφή

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 9 Απριλίου 2026

Ώρα: 11:00 - 12:30

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ/παιδί

Χώρος: CVAR - Severis Foundation [Οδός Ερμού 285, 1017, Λευκωσία]

Ηλικίες: 5-12 ετών

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 22300991