Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 13:03
«Φως από δύο πλευρές» | Εργαστήρι για παιδιά 5-12 ετών στο CVAR

Ένα βιωματικό πρόγραμμα για τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Μέσα από εικόνες και αντικείμενα που συνδέονται με ανοιξιάτικες γιορτές, όπως αυγά, λουλούδια, καθαριότητα, νέα ρούχα και οικογενειακά γεύματα, τα παιδιά ανακαλύπτουν κοινά σύμβολα και νοήματα της άνοιξης.

Σε μικρές ομάδες, δημιουργούν ένα «κοινό ημερολόγιο γιορτών», παρουσιάζοντας διαφορετικούς τρόπους υποδοχής της άνοιξης, και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα με μια καλλιτεχνική δράση: την κατασκευή ενός «Δέντρου της Άνοιξης», όπου κάθε φύλλο ή άνθος φέρει μια ευχή.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση προγράμματος: Αίμιλη Χριστοφή

Πληροφορίες 

Ημερομηνία: 9 Απριλίου 2026

Ώρα: 11:00 - 12:30

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ/παιδί

Χώρος: CVAR - Severis Foundation [Οδός Ερμού 285, 1017, Λευκωσία]

Ηλικίες: 5-12 ετών

Πληροφορίες & Κρατήσεις: 22300991

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Εργαστήριο
CVAR/Severis Foundation
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα