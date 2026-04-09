Παράθυρο logo
Ατζέντα
Πόλη - Εξοχή
«Οι κούτες του Γάμου» | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 5-12 ετών στο CVAR
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 10:06
Μέσα από την παρατήρηση και την αφήγηση τα παιδιά γνωρίζουν τα υλικά, τα χρώματα και τα διακοσμητικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις γαμήλιες ενδυμασίες διαφορετικών εποχών και θρησκειών.

Tα παιδιά ανοίγουν κούτες και βαλίτσες του Μουσείου και ανακαλύπτουν γαμήλιες ενδυμασίες και σχετικά αντικείμενα της συλλογής. Τα νυφικά αποτελούν το έναυσμα, ανάμεσα σε άλλα τεκμήρια, για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία της Κύπρου και να κατανοήσουν την κοινωνική της εξέλιξη.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σύγκριση ανάμεσα στην τελετή του γάμου στο παρελθόν και στο παρόν, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές στα έθιμα, στις ενδυμασίες και στις κοινωνικές αντιλήψεις.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με δημιουργική δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά σχεδιάζουν ή συνθέτουν τη δική τους γαμήλια ενδυμασία.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση προγράμματος: Κυριάκος Θεοχάρους.

 

Πληροφορίες

 

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2026

Ώρα: 11:00 – 12:30

Ηλικίες: 5-12 ετών

Κόστος συμμετοχής: €10/παιδί

Κρατήσεις & περισσότερες πληροφορίες: 22300991

 

 

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Εργαστήριο
ΑΤΖΕΝΤΑ
CVAR/Severis Foundation
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα