«Οι κούτες του Γάμου» | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 5-12 ετών στο CVAR

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 10:06

Μέσα από την παρατήρηση και την αφήγηση τα παιδιά γνωρίζουν τα υλικά, τα χρώματα και τα διακοσμητικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις γαμήλιες ενδυμασίες διαφορετικών εποχών και θρησκειών.

Tα παιδιά ανοίγουν κούτες και βαλίτσες του Μουσείου και ανακαλύπτουν γαμήλιες ενδυμασίες και σχετικά αντικείμενα της συλλογής. Τα νυφικά αποτελούν το έναυσμα, ανάμεσα σε άλλα τεκμήρια, για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την ιστορία της Κύπρου και να κατανοήσουν την κοινωνική της εξέλιξη.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στη σύγκριση ανάμεσα στην τελετή του γάμου στο παρελθόν και στο παρόν, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές στα έθιμα, στις ενδυμασίες και στις κοινωνικές αντιλήψεις.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με δημιουργική δραστηριότητα, κατά την οποία τα παιδιά σχεδιάζουν ή συνθέτουν τη δική τους γαμήλια ενδυμασία.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση προγράμματος: Κυριάκος Θεοχάρους.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: 10 Απριλίου 2026

Ώρα: 11:00 – 12:30

Ηλικίες: 5-12 ετών

Κόστος συμμετοχής: €10/παιδί

Κρατήσεις & περισσότερες πληροφορίες: 22300991