Ποια είσαι;

Είμαι η Χριστίνα Μαυρή, εικαστικός και απόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Τα τελευταία χρόνια έζησα και δραστηριοποιήθηκα καλλιτεχνικά στην Αθήνα, όπου συμμετείχα σε εκθέσεις και παρουσίασα τη δουλειά μου σε διαφορετικά καλλιτεχνικά πλαίσια. Πρόσφατα επέστρεψα στην Κύπρο και προσπαθώ να ενταχθώ περισσότερο στον εδώ καλλιτεχνικό χώρο, να γνωρίσω ανθρώπους και να δημιουργήσω νέες συνεργασίες.

Με ενδιαφέρει το ένστικτο, η αφή και ο τρόπος με τον οποίο ένα υλικό ή μια εικόνα μπορεί να σου προκαλέσει κάτι πριν ακόμη το επεξεργαστείς συνειδητά.

Τι κάνεις;

Ένα έργο που θεωρώ σημαντικό στη μέχρι τώρα πορεία μου είναι το FUR INTUITION, μια εγκατάσταση με συνθετική γούνα, μέσα από την οποία εξερεύνησα την αφή, τη συμμετρία και το ένστικτο. Με ενδιέφερε η αντίθεση ανάμεσα σε κάτι οικείο και απαλό και σε κάτι που ταυτόχρονα μπορεί να σου προκαλέσει μια πιο παράξενη αίσθηση.

Αυτή την περίοδο θέλω να εξερευνήσω περισσότερο τη ζωγραφική και το τοπίο. Δεν με ενδιαφέρει να αποδώσω έναν τόπο όπως ακριβώς είναι, αλλά περισσότερο αυτό που μπορεί να σου προκαλέσει. Ένα χρώμα, ένα φως ή μια απλή φόρμα μπορεί να είναι αρκετό για να σου δημιουργήσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι κάπου.

Μου αρέσει πολύ, για παράδειγμα, ο τρόπος που ο Caspar David Friedrich αντιμετωπίζει το τοπίο. Δεν βλέπεις απλώς έναν τόπο, νιώθεις ότι υπάρχει κάτι πίσω από αυτόν, ένα συναίσθημα. Κάπως έτσι θα ήθελα να προσεγγίσω και εγώ τη ζωγραφική, αλλά με έναν πιο αφαιρετικό τρόπο και μέσα από τη δική μου σχέση με το χρώμα.

Τι θέλεις;

Θέλω να δω πού μπορεί να με οδηγήσει αυτή η κατεύθυνση. Να πειραματιστώ περισσότερο με το χρώμα, τη φόρμα και την αφαίρεση και να βρω έναν τρόπο να δημιουργώ τοπία που δεν χρειάζεται να αναγνωρίζεις, αλλά που για κάποιο λόγο σου φαίνονται οικεία.

Με την επιστροφή μου στην Κύπρο θέλω να συνεχίσω να δουλεύω, να γνωρίσω καλύτερα τον καλλιτεχνικό χώρο εδώ και να έρθω σε επαφή με ανθρώπους και νέες ιδέες. Είμαι ανοιχτή σε συνεργασίες και νέες ευκαιρίες και θέλω να δω πού μπορεί να με οδηγήσει αυτή η νέα φάση.

[Website: https://christinamavriportfolio.my.canva.site / IG: @chrimvr]