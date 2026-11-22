Ποιος είσαι;

Είμαι ο Βαλεντίνος.Ένας άνθρωπος που συνεχίζει να αναζητά, να παρατηρεί, να αμφισβητεί και να δημιουργεί. Είμαι μουσικός, στιχουργός και πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που πιστεύει στη δύναμη της έκφρασης. Η ζωή, με τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της, αποτελεί για μένα μια αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Οι εμπειρίες, οι απώλειες, η αγάπη, η πατρότητα, οι ανθρώπινες σχέσεις και τα ερωτήματα γύρω από την ύπαρξη και τη συνείδηση βρίσκουν συχνά τον δρόμο τους μέσα στους στίχους και τις μελωδίες μου.

Τι κάνεις;

Αυτό που κάνω είναι να μετατρέπω τις σκέψεις και τα βιώματά μου σε μουσική. Μέσα από την κυπριακή διάλεκτο, την ποίηση και τους ιδιαίτερους συμβολισμούς της, προσπαθώ να δώσω φωνή σε συναισθήματα και αλήθειες που πολλές φορές δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε. Η μουσική για μένα δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική δραστηριότητα· είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, μια μορφή ελευθερίας και ένας δρόμος αυτογνωσίας.

Με την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά ξεκινώ ένα ταξίδι που θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο. Κάθε τραγούδι αποτελεί ένα ξεχωριστό κομμάτι μιας μεγαλύτερης εικόνας, μιας διαδρομής που ενώνει σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες.

Τι θέλεις;

Αυτό που θέλω δεν είναι απλώς να ακουστούν τα τραγούδια μου. Θέλω να συναντήσουν ανθρώπους, να γεννήσουν σκέψεις, να ξυπνήσουν αναμνήσεις και να δημιουργήσουν συναισθήματα. Θέλω να αποδείξω πως η τοπική μας διάλεκτος μπορεί να εκφράσει ακόμη και τις πιο βαθιές φιλοσοφικές αναζητήσεις, χωρίς να χάνει την αυθεντικότητα και την ταυτότητά της.

Πιστεύω πως ο άνθρωπος δεν καθορίζεται μόνο από όσα έζησε, αλλά και από όσα επιλέγει να δημιουργήσει μέσα από αυτά. Γι’ αυτό και η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να αφήσω πίσω μου κάτι αληθινό. Κάτι που να έχει ψυχή, να αντέχει στον χρόνο και να μπορεί να αγγίξει μια άλλη ψυχή. Γιατί, στο τέλος, ίσως η μουσική να είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να πεις στον κόσμο πως πέρασες κι εσύ από εδώ.