Ποια είσαι;

Είμαι η Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, ηθοποιός που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζω και δραστηριοποιούμαι στην Κύπρο, έναν τόπο που έχει γίνει πλέον σημαντικό κομμάτι της προσωπικής και καλλιτεχνικής μου διαδρομής. Είμαι αθεράπευτα ονειροπόλα, με τα πόδια μου στη γη και το βλέμμα μου ψηλά. Γενικά μεγάλωσα με την φράση : «Να λες την αλήθεια σου», μια φράση που με συνοδεύει μέχρι σήμερα, τόσο στην ζωή όσο και στη υποκριτική. Αυτό αναζητώ και μέσα από την τέχνη. Την αλήθεια.

Τι κάνεις;

Προσωπικά; Χαχα. Κάνω πότε μικρές πότε μεγάλες προσπάθειες στο να είμαι ουσιαστικά παρούσα σε όσα κάνω. Να βρίσκω μικρές αφορμές να απολαμβάνω την μέρα μου. Δεν είναι πάντα εύκολο! Πολλές φορές η ρουτίνα μας παρασύρει τόσο, που ξεχνάμε να ζούμε πραγματικά όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Στην παρούσα φάση, επαγγελματικά, έχω την μεγάλη χαρά να συμμετέχω στην παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου, στην παιδική σκηνή, με την παράσταση «Η Βασίλισσα του χιονιού». Ένα κλασικό παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, που ζωντανεύει μέσα από μια μαγική παράσταση για όλη την οικογένεια σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου.

Παράλληλα βρίσκομαι σε περίοδο προβών για το έργο «Ημερολόγιο Φράνκενσταϊν» της Λένας Κιτσοπούλου, σε σκηνοθεσία επίσης της αγαπημένης Ελένης Αναστασίου. Ένα project που είναι μέσα στην καρδιά μου, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία δική μας, μιας ομάδας νέων γυναικών καλλιτεχνών, που συναντιόμαστε δημιουργικά γύρω από ένα κείμενο που νιώθουμε πως μας αφορά βαθιά. Ένα κείμενο που με έναν τρόπο, χτυπάει στις φλέβες μας.

Τι θέλεις;

Προσωπικά θέλω να συνεχίσω να ονειρεύομαι αλλά κυρίως να έχω το θάρρος να διεκδικώ τα όνειρα μου. Να μη συμβιβάζομαι με μια ζωή που απλώς συμβαίνει.

Κοινωνικά θέλω οι άνθρωποι να ξαναβρούμε την έννοια του «μαζί». Μου φαίνεται παράδοξο πως στη φύση όλα βρίσκονται σε μια διαρκή σχέση αλληλεξάρτησης, ενώ εμείς οι άνθρωποι συχνά λειτουργούμε αντίθετα. Σε μια εποχή που μοιάζει να μας ωθεί όλο και περισσότερο στο «εγώ», θα ήθελα να θυμηθούμε πως η επιβίωση του ενός, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη του άλλου.

Επαγγελματικά, θέλω να συνεχίσω να υπάρχω μέσα στο θέατρο, να εξελίσσομαι και να δημιουργώ. Να συναντώ ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια ανάγκη. Άλλωστε αυτό που αγαπώ στο θέατρο είναι πως τίποτα σπουδαίο δεν συμβαίνει από έναν άνθρωπο μόνο του. Χρειάζεται να συναντηθούμε.