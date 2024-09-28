Χριστίνα Ψαρά

Ποια είσαι;

Είμαι ένα άτομο που αγαπά το θέατρο και όποια αλήθεια κρύβει αυτό βαθιά μέσα του. Με λένε Χριστίνα, είμαι θεατρολόγος και αυτή τη στιγμή κάνω Μεταπτυχιακό στις Θεατρικές Σπουδές με κατεύθυνση Υποκριτική και Σκηνοθεσία, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τι κάνεις;

Από τα μέσα Αυγούστου βρίσκομαι σε διαδικασία προβών -ως βοηθός σκηνοθέτιδα, στο Σατιρικό Θέατρο για το έργο του Κύπριου συγγραφέα Κώστα Μαννούρη «Εκ κοιλίας μητρός μου», που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Οκτωβρίου, 20:30, στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου. Σε αυτή την παραγωγή έχω την τύχη να συνεργάζομαι μαζί με δύο πολύ σπουδαίους ανθρώπους και δασκάλους του θεάτρου, τον Βαρνάβα Κυριαζή και την κυρία Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Θα μπορούσα να μιλώ ατέλειωτες ώρες για αυτούς τους δύο, αλλά θα τονίσω μόνο πως καθημερινά αισθάνομαι ευτυχισμένη και ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία.

Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την μουσική και συγκεκριμένα παίζω ακουστική κιθάρα. Ίσως ακουστεί κάπως κοινότοπο, αλλά το θέατρο και η μουσική λειτουργούν για μένα λυτρωτικά. Μέσα από την παρακολούθηση μιας παράστασης, μέσα από μια πρόβα και μέσα από τη μουσική, μπορώ να απαλλαγώ αποτελεσματικά από κάθε αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να κατακλύζει το μέσα μου οποιαδήποτε στιγμή.

Πιστεύω ότι το θέατρο αποτελεί χρυσή διέξοδος σε δύσκολες ή περίεργες φάσεις της ζωής μας και έχει μόνο να μας δώσει. Δεν μας χαϊδεύει τα αυτιά, μας «σερβίρει» ωμές αλήθειες και μας αναγκάζει να τις διαχειριστούμε, να τις αναλύσουμε, να συμφιλιωθούμε με αυτές και να τις αναζητήσουμε μέσα ή γύρω μας.

Τι θέλεις;

Θέλω να συνεχίσω να μεγαλώνω μαζί με ανθρώπους που αγαπώ και μ’ αγαπούν, να συνεχίσω να απολαμβάνω στιγμές, μια βόλτα με φίλους, μια γόνιμη συζήτηση, ένα απόγευμα στο σπίτι με την οικογένεια, ένα ταξίδι και όλα αυτά τα πολύ «απλά», μα πολύ σημαντικά.



Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι στο θέατρο και εύχομαι όσα παιδιά αγαπούν αυτό τον χώρο να έχουν την ευκαιρία που ονειρεύονται, όπως την είχα ονειρευτεί και γω! Στον δικό μου δρόμο και ξεκίνημα βρέθηκε ο Ανδρέας Αραούζος και η Alpha Square τον Μάρτιο του 2023, με την κωμωδία των Ρέππα και Παπαθανασίου «Μύγα τσε-τσε», που εργάστηκα και πάλι ως βοηθός σκηνοθέτιδα, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ζωής. Με αφορμή την αναφορά μου στον Ανδρέα Αραούζο, να πω ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε πρόβες για τη νέα παραγωγή της Alpha Square «Το Λιοντάρι του Χειμώνα», ένα θεατρικό έργο του James Goldman, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται στις 29 Νοεμβρίου, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Ανδρέα. Θα ήθελα όμως να επισημάνω και κάτι τελευταίο… Θέλω να συνεχίσω να ονειρεύομαι για όσα λαχταρώ. Το ίδιο να κάνετε και εσείς. Να ονειρεύεστε! Επίμονα! Ακούραστα!