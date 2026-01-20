Σοφία Χριστοδούλου

Δημοσιεύθηκε 20.01.2026 12:53

Ποια είσαι;

Είμαι η Σοφία Χριστοδούλου και γεννήθηκα το 1998 στην Λευκωσία. Σπούδασα στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από την οποία αποφοίτησα με άριστα.

Τα έργα μου αποτελούν μια απόπειρα έκφρασης μέσω σχημάτων, τα οποία κόβονται σε αφηρημένες μορφές, χωρίς απαραίτητα να ακολουθούν ένα προκαθορισμένο μοτίβο. Είναι σαν να κόβονται απευθείας από την καρδιά και όχι από το χέρι ή το μυαλό μου! Θυμάμαι πάντα τον Henri Matisse, ο οποίος συνήθιζε να λέει: «Σχεδιάζω με το ψαλίδι».

Στα έργα μου χρησιμοποιώ, κυρίως, την τεχνική του στένσιλ, τα οποία στη συνέχεια γεμίζω με χρώμα. Μετά από εκτενή μελέτη και εργασία, τα σχήματα αποκτούν μια ολοκληρωμένη μορφή και αποπνέουν κάτι βαθύτερα προσωπικό. Αυτά τα σχήματα, τελικά, γίνονται μοτίβα, μια επαναλαμβανόμενη σύνθεση, η οποία εκφράζει την ολοκλήρωση. Οι γραμμές των σχημάτων, τα οποία σβήνονται, γράφονται και ξαναγράφονται γίνονται σύμβολα των πράξεών μου, της πτώσης και του λάθους, της ματαιοδοξίας και της φαντασίωσης. Επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία και δημιουργώ πολλαπλά στρώματα, το τελικό αποτέλεσμα των οποίων μοιάζει με καρδιογράφημα, το οποίο πάλλεται από ζωή, κίνηση και συνεχή μεταμόρφωση. Μέσα από τα χρώματα και μέσω αυτής της επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, εξωτερικεύω την επιθυμία μου να βιώσω την ηρεμία και την καταστάλαξη. Σβήνοντας και ξαναζωγραφίζοντας, εκφράζω τον στόχο και τον πόθο μου για ολοκλήρωση. Κάθε πίνακας αποτελεί ένα προσωπικό σημείωμα, μια απόπειρα να αποτυπωθεί η στιγμή κατά την οποία τα μάτια συναντούν την ψυχή.

Τι κάνεις;

Από το 2022 μέχρι σήμερα, ζω στη Βιέννη. Εργάζομαι σε δύο Μουσεία, γεγονός που μου δίνει την ευκαιρία να κινούμαι ανάμεσα σε έργα τέχνης και καθημερινά να τα μελετώ στην κάθε τους λεπτομέρεια. Παράλληλα, τόσο στα Μουσεία όπου εργάζομαι όσο και στην ίδια την πόλη της Βιέννης, οργανώνονται συχνά εικαστικές εκθέσεις, σύγχρονων ή παλαιότερων καλλιτεχνών, τις οποίες εύκολα μπορώ να επισκεφθώ. Με την ίδια ευκολία μπορώ να επισκεφθώ και άλλες πόλεις τις Ευρώπης, όπου λαμβάνουν συχνά χώρα αναδρομικές εκθέσεις μεγάλων καλλιτεχνών. Αυτές τις μέρες βρίσκομαι στο Παρίσι για τις εκθέσεις των Gerhard Richter και Philip Guston. Πέρσι την ίδια εποχή ήμουν πάλι στο Παρίσι για την αναδρομική έκθεση του Mark Rothko, ενώ στη Βιέννη είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω σημαντικές εκθέσεις, όπως Rembrandt, Marc Chagall, Roy Lichtenstein κ.ά. . Με τον τρόπο αυτό έρχομαι σε επαφή με όλα τα σύγχρονα ρεύματα της τέχνης και αυτό μου δίνει πνευματική τροφή και έμπνευση.

Τι θέλεις;

Τα πρώτα μου έργα δημιουργήθηκαν με παστέλ και θα μπορούσα να πω ότι το μέσο αυτό, αφενός ταυτίζεται με την ανακάλυψη του «πρώτου» μου εαυτού και, αφετέρου με την περιέργεια για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η δημιουργία μιας μεγάλης σειράς μικρών μελετών (29x22cm) εκτελεσμένων με παστέλ, ταυτίζονται με τη γέννηση και τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος αποτελείται από πολλές διαφορετικές πτυχές και συναισθήματα, τα οποία ανακαλύπτει μέσα από διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της ζωής του. Για μένα, αυτά τα μικρά παστέλ συμβολίζουν ατομικά συναισθήματα. Είναι διατεταγμένα σε σειρές, το καθένα διαφορετικό, και μαζί σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο με τη δική του σημασία και συμβολισμό. Είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύουν την ολοκλήρωση μιας προσωπικότητας και τη δυνατότητα επέκτασής της. Τις ίδιες τεχνικές χρησιμοποιώ και στους πίνακές μου, εκτελεσμένες, όμως, με λάδι. Η ζωγραφική μου δεν αφορά την κίνηση ή τη σύνθεση, αλλά τη διαδικασία καθεαυτή – τη διαρκή πράξη της επανάληψης, της αφαίρεσης και της επανατοποθέτησης του χρώματος πάνω στην επιφάνεια. Το υλικό του ελαιοχρώματος, με τη βαρύτητά του και τη φυσική του παρουσία, αποκτά καθοριστικό ρόλο. Κάθε στρώση χρώματος λειτουργεί σαν μια στιγμή, ένα αίσθημα, μια κατάσταση, που χαρακτηρίζει και καθορίζει όλο μου το έργο. Η διαδικασία της στρωματοποίησης είναι σαν μια συνομιλία με τον εαυτό μου – άλλοτε ήρεμη, άλλοτε ανήσυχη, αλλά πάντα αληθινή. Θα έλεγα ότι αυτό είναι που θέλω μέσα από τα έργα μου και από την ίδια μου τη ζωή.