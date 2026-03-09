Νεφέλη Μακρίδου

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 12:33

Ποια είσαι;

Είμαι η Νεφέλη Μακρίδου, επαγγελματίας χορεύτρια και χορογράφος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λεμεσό και θυμάμαι τον εαυτό μου από έξι χρονών να στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, προσπαθώντας να καταλάβει πώς το σώμα μπορεί να μιλήσει χωρίς λέξεις. Ο χορός μπήκε στη ζωή μου σαν παιχνίδι, αλλά πολύ γρήγορα έγινε τρόπος έκφρασης, καταφύγιο, ανάγκη.

Παρόλο που ακολούθησα ακαδημαϊκή πορεία και σπούδασα νομική στην Αγγλία, μέσα μου ήξερα ότι η καρδιά μου χτυπούσε αλλού. Έτσι, σχεδόν αμέσως μετά το πτυχίο, βρέθηκα στο Λος Άντζελες για να ολοκληρώσω ένα εντατικό πρόγραμμα στο Millennium Dance Complex. Εκεί δοκιμάστηκα σωματικά, ψυχικά και καλλιτεχνικά. Στάθηκα τυχερή που είχα τους γονείς μου δίπλα μου, να με στηρίζουν σε μια επιλογή που δεν ήταν η «ασφαλής», αλλά ήταν η δική μου.

Ο χορός, για μένα, δεν είναι απλώς επάγγελμα. Είναι η απόφαση να ακούω τη φωνή μέσα μου, ακόμη κι όταν ο φόβος προσπαθεί να υπερισχύσει.

Τι κάνεις;

Σήμερα εργάζομαι ως επαγγελματίας χορεύτρια και κάθε μου συνεργασία είναι ένα νέο κεφάλαιο. Ξεκίνησα από την Ελλάδα, δουλεύοντας στη commercial σκηνή: live shows, τηλεοπτικά προγράμματα, μουσικά βίντεο. Μία από τις πιο σταθερές συνεργασίες μου ήταν με την Τάμτα. Τη συνόδευσα ως μία από τις βασικές της χορεύτριες στο BOX Athens για τη χειμερινή σεζόν, στο guest appearance της στον τελικό του X-Factor, καθώς και σε μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Σύνταγμα.

Μετά την πανδημία, επέλεξα να ταξιδέψω για προπόνηση και εξερεύνηση της χορευτικής βιομηχανίας σε Παρίσι και Λονδίνο. Ακολούθησαν συμβόλαια σε πεντάστερα ξενοδοχεία στην Ισπανία και στη Μάλτα, όπου μου δόθηκε και η ευκαιρία να χορογραφήσω δικό μου show. Ένα ακόμη όνειρο έγινε πραγματικότητα όταν κατάφερα να συνεργαστώ με τη Celebrity Cruises, δηλαδή ως χορεύτρια σε κρουαζιερόπλοιο, και τώρα ετοιμάζομαι για το δεύτερό μου συμβόλαιο μαζί τους.

Η Κύπρος είναι η βάση μου. Έχω δουλέψει σε ό,τι συμπεριλαμβάνεται στη μικρή χορευτική βιομηχανία του νησιού μας, όπως στο City of Dreams Mediterranean, σε πολιτιστικές παραγωγές, εταιρικές εκδηλώσεις και μουσικά βίντεο ντόπιων καλλιτεχνών. Επίσης πρόσφατα χορογράφησα μαζί με έναν σπουδαίο Κύπριο χορευτή, τον Ηλία Σχινά, την εμφάνιση του Κύπριου εκπρόσωπου της Eurovision 2025, Theo Evan, στον Εθνικό Τελικό της Ελλάδας.

Έχω υπάρξει κριτής σε διαγωνισμούς όπως το World of Dance Israel και Spring Cup Athens, αλλά και διαγωνιζόμενη, με πρόσφατη πρώτη θέση στο World of Dance Cyprus σε ντουέτο. Παράλληλα διδάσκω, και εκεί έχω τη μεγάλη ευθύνη να μεταδίδω όχι μόνο βήματα, αλλά νοοτροπία. Γιατί ο χορός δεν είναι μόνο σκηνή και φώτα. Είναι συνέπεια και επιμονή.

Μπορείς να φορέσεις πολλά καπέλα σ' αυτή τη βιομηχανία, παραμένοντας κάτω από τη χορευτική ομπρέλα, αρκεί να έχεις τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία.

Τι θέλεις;

Θέλω μέσα από τη διαδρομή μου, να συμβάλω στην εξέλιξη της χορευτικής κοινότητας της Κύπρου. Να βοηθήσω ώστε ο κόσμος να κατανοήσει ότι ο χορός είναι απαιτητικό και επίπονο άθλημα, άξιο σεβασμού. Θέλω οι χορευτές να αμείβονται δίκαια και να αντιμετωπίζονται με επαγγελματισμό, παντού στον κόσμο.

Σε προσωπικό επίπεδο, επιθυμώ να δείχνω τι έχει να προσφέρει η πατρίδα μου, τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη ζεστασιά μας. Θέλω να συνεργάζομαι με καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες, να ανταλλάζω ενέργεια, να μαθαίνω και να εξελίσσομαι, όπως έχω κάνει μέχρι τώρα.

Πάνω απ' όλα όμως, θέλω να μην χάσω ποτέ την αγάπη και το πάθος μου για τον χορό. Να συνεχίσω να συγκινούμαι όταν ακούω την πρώτη νότα. Να θυμάμαι εκείνο το παιδί μπροστά στον καθρέφτη.

Και αν κάποιος που διαβάζει αυτό το άρθρο, είτε είναι χορευτής είτε όχι, κρατήσει κάτι, θα ήθελα να είναι αυτό: δεν είναι ποτέ αργά να ακολουθήσεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. Η ψυχή μας ξέρει τον δρόμο. Αρκεί να την εμπιστευτούμε.