Δαμιανός Ζησίμου

Δημοσιεύθηκε 27.03.2026 12:04

Ποιος είσαι;

Είμαι εικαστικός καλλιτέχνης με βάση το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Τα τελευταία χρόνια η πρακτική μου περιστρέφεται γύρω από το μέσο της ζωγραφικής — την ιστορία, τη διαδικασία και την υλικότητά της. Μέσα από τον ζωγραφικό χώρο διερευνώ τα όρια ανάμεσα στην αρρενωπότητα και την ευαλωτότητα, την ορατότητα και την αφάνεια.

Τι κάνεις;

Αυτή την περίοδο βρίσκομαι στο εργαστήριο ζωγραφικής της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Άμστερνταμ (Rijksakademie van Beeldende Kunsten) στα πλαίσια ενος τεχνικού fellowship για την υλικότητα της ζωγραφικής. Παράλληλα εργάζομαι πάνω σε μια νέα σειρά έργων, η οποία θα παρουσιαστεί την άνοιξη στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του VIMA Art Fair.

Τι θέλεις;

Μια πιο οργανωμένη και συστημική προσέγγιση από το κράτος όσο αφορά τον πολιτισμό, με ουσιαστική κατανόηση της ιδιαιτερότητας του. Θέλω πραγματική κρατική στήριξη, τόσο σε ό,τι αφορά το καθεστώς και τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών όσο και τη βιωσιμότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έμπρακτη και σταθερή υποστήριξη.

