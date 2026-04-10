Παναγιώτα Παπακυριακού

Δημοσιεύθηκε 10.04.2026 09:00

Ποια είσαι;

Είμαι εκατό χιλιάδες πράγματα. Είμαι η Παναγιώτα Παπακυριακού, επαγγελματίας ηθοποιός. Γεννήθηκα το 2002 στο Παλαιχώρι, όπου και μεγάλωσα. Είμαι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος.

Είμαι ένα άτομο που μαγεύεται από τη φύση, τις τέχνες, τους ανθρώπους, τα χρώματα. Είμαι γυναίκα, κόρη, αδελφή, φίλη, δασκάλα, μαθήτρια και πάρα πολλά άλλα. Αυτή την περίοδο νιώθω λίγο περισσότερο ένα άτομο που ψάχνει πώς να διευρύνει τις ικανότητές του.

Τι κάνεις;

Μόλις τελείωσαν οι παραστάσεις της Δωδέκατης Νύχτας, στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ, σε σκηνοθεσία Owen Horsley και ετοιμάζομαι για την επόμενη παράσταση που θα συμμετέχω στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, «Το Τούνελ» του Φρήντριχ Ντύρενματ, σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου.

Παράλληλα, διδάσκω μουσική προπαίδεια και θεατρικό παιχνίδι στο «Εργαστήρι Μουσικής και Θεάτρου Μαρία Χρυσοστόμου», όπου τέλος αυτού του μήνα ανεβάζουμε το έργο «Matilda The Musical».

Στην καθημερινότητά μου, προσπαθώ να αναπτύξω τις γνώσεις μου γύρω από τις τέχνες, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά.

Τι θέλεις;

Θέλω να ζω κοντά στη φύση. Να αγαπάω και να αγαπιέμαι. Θέλω έναν κόσμο χωρίς πολέμους. Θέλω να ανακαλύπτω το θέατρο όσο πιο πολύ μπορώ, να δημιουργώ και να βλέπω το όμορφο μέσα στο άσχημο.

Θέλω να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στα νεαρά άτομα, να παρέχονται περισσότερα χρήματα στον πολιτισμό, θέλω να θυμόμαστε ότι η τέχνη είναι το μεγαλύτερο δημιούργημα του ανθρώπου.