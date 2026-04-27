«ΊΩΝ του Ευριπίδη» | Αυτοί είναι οι συντελεστές της παραγωγής του ΘΟΚ για την Επίδαυρο

Δημοσιεύθηκε 27.04.2026 16:26

Αυξήθηκε σημαντικά η Κυπριακή παρουσία συντελεστών στην παραγωγή του ΘΟΚ για τα Επιδαύρια, σε σχέση με την συμπαραγωγή της περασμένης χρονιάς η οποία είχεη οποία είχε συναντήσει την αντίδραση της εγχώριας θεατρικής σκηνής.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει το καλοκαίρι του 2026 τον «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Πρόκειται για ένα από το πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο «Ίων» δεν είναι μια «καθαρή» τραγωδία: κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Ένα έργο που δείχνει να συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη εμπειρία, σε μια εποχή όπου όλα τίθενται διαρκώς υπό αμφισβήτηση και επαναδιαπραγμάτευση.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν παρεμβαίνει το ΔΣ του ΘΟΚ»: Τι απαντά ο Βουτουρής στις καταγγελίες για τα περί «μαζικής απόρριψης ηθοποιών χωρίς ακρόαση»

Ερωτήματα για συμμετοχή ΘΟΚ στην Επίδαυρο - Επιλέχθηκε μόνο ένας Κύπριος ηθοποιός, λέει η Κλαδική Καλλιτεχνών Θεάτρου

Μετά την περσινή συνεργασία του με τον ΘΟΚ στον «Επιθεωρητή» του Νικολάι Γκόγκολ, ο καταξιωμένος, πολύπειρος σκηνοθέτης Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει στον Οργανισμό και, ταυτόχρονα, στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, καταθέτοντας μια νέα ανάγνωση του ευριπίδειου δράματος. Η επιστροφή του σηματοδοτεί ακόμα μία δημιουργική συνάντηση με τον Ευριπίδη, έναν ποιητή με τον οποίο έχει αναμετρηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν («Βάκχες», «Άλκηστη», «Ιφιγένεια στη χώρα των Ταύρων»).

Η δράση εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς, που συνιστά ένα κατώφλι ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό. Εκεί μεγαλώνει ο νεαρός Ίων χωρίς όνομα και επίγνωση της καταγωγής του, πασχίζοντας να συγκροτήσει μέσα από σπαράγματα μια συμπαγή ταυτότητα, την ίδια στιγμή που οι θεατές γνωρίζουν ήδη την αλήθεια. Μέσα από αντιφάσεις, διαθλάσεις και παρερμηνείες, το θολό, σχεδόν αόρατο παρελθόν αποκρυσταλλώνεται σε ατόφιο, χειροπιαστό παρόν, μια προσδοκία νοήματος αναδύεται μέσα από το κενό.

Η παράσταση επιχειρεί να αναδείξει το παιγνιώδες και αμφίσημο πνεύμα του έργου, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν πολυπρισματικό χώρο αναστοχασμού όπου τα είδωλα της αλήθειας και του ψεύδους αλληλεπικαλύπτονται, αποκαλύπτουν και αποκρύπτουν, με το ερώτημα της ταυτότητας να παραμένει ανοιχτό, ρευστό και αγωνιώδες.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά-Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μουσική-Μουσική διδασκαλία-Μουσικός επί σκηνής: Αναστασία Δημητριάδου (nama dama)

Κίνηση-Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ορέστης Λαζούρας

Συνεργάτιδα παραγωγής: Ελένη Νικολάου

Παίζουν

Ίων: Γιάννης Τσουμαράκης

Κρέουσα: Στέλα Φυρογένη

Ξούθος: Νεοκλής Νεοκλέους

Παιδαγωγός: Βαλεντίνος Κόκκινος

Βασίλης Αθανασόπουλος, Δημήτρης Αντωνίου, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Αντρέας Κουτσόφτας, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου, Μαρία Τσιάκκα, Βασίλης Χαραλάμπους

Εικαστικό: Βασίλης Παπατσαρούχας

Πληροφορίες

«Ίων του Ευριπίδη» | Η παραγωγή ΘΟΚ στα Επιδαύρια

Παραστάσεις στην Κύπρο από 16 Ιουλίου 2026

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 28 & 29 Αυγούστου 2026

Παραστάσεις στην Κύπρο από 16 Ιουλίου 2026

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 28 & 29 Αυγούστου 2026