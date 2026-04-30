Στη Διεθνή Σύνοδο του ETC στη Σουηδία συμμετείχε ο ΘΟΚ

Δημοσιεύθηκε 30.04.2026 09:00

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου συμμετείχε στη Διεθνή Σύνοδο των Θεάτρων της Ευρώπης (Εuropean Theatre Convention - ETC), η οποία έλαβε χώρα στο Gothenburg City Theatre και στο Backa Teater, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2026, Στη Σύνοδο συμμετείχαν 200 περίπου διευθυντικά στελέχη θεάτρων και επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών από 35 χώρες.

Σε ανακοίνωσή του ο ΘΟΚ αναφέρει ότι το ΔΣ του εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρός του, Ανθή Αντωνιάδου. Συμμετείχαν η Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης ΘΟΚ και μέλος του Δ.Σ. του ETC, και η Κυριακή Αργυρού, Θεατρολόγος. Τις εργασίες παρακολούθησε και ο Κώστας Μαννούρης εκ μέρους του Λάρνακα 2030.

Το συνέδριο άνοιξε με μια δυναμική ομιλία από τη Josette Bushell-Mingo (Principal, CEO of The Royal Central School of Speech and Drama, Artistic Director for The National Black Theatre of Sweden), η οποία κάλεσε τον θεατρικό κόσμο να παραμείνει ανοιχτός σε νέες φωνές και ιδέες. «Οι συζητήσεις που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν σε ζητήματα φύλου, στην ανάγκη διατήρησης των καναλιών ανοιχτής επικοινωνίας των ιδεών στον πολιτιστικό τομέα και στην υπεράσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας απέναντι στις αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις», προστίθεται.

Όπως επεσήμανε η Πρόεδρος του ETC, Claudia Belchior, «το να είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο σήμερα δεν είναι απλώς μια έκφραση· είναι μια στάση που οφείλει να υπερασπίζεται κανείς ενεργά». Στο ίδιο πνεύμα, η Judith Videcoq, Επικεφαλής της μονάδας του προγράμματος Creative Europe στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε τη σημασία των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το πρόγραμμα Creative Europe και το επερχόμενο AgoraEU, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διεθνούς παρουσίας του θεάτρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπροσώπηση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Η διακεκριμένη σκηνοθέτις Katie Mitchell κάλεσε τα θέατρα να επανεξετάσουν το ρεπερτόριό τους μέσα από το πρίσμα του φύλου και να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως το μισθολογικό χάσμα και την έμφυλη βία. Παράλληλα, καταγράφηκε ένα σημαντικό ορόσημο: μέσω της πρωτοβουλίας «50%: Women in Leadership», διαπιστώθηκε πως τα μισά από τα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους θέατρα-μέλη του ETC διοικούνται από γυναίκες.

«Ωστόσο, όπως σημείωσε η Heidi Wiley (ETC Executive Director), εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση των προσπαθειών για ουσιαστική ισότητα», τονίζεται.

Από την πλευρά της, η Frida Edman (CEO of Gothenburg City Theatre-Göteborgs Stadsteater) τόνισε ότι το θέατρο παραμένει ένας από τους σημαντικότερους χώρους δημοκρατίας, πολυφωνίας και κριτικής σκέψης στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η χρηματοδότηση συρρικνώνεται και η αξία της τέχνης αμφισβητείται.

Σημειώνεται ότι της Συνόδου προηγήθηκε συνάντηση των εταίρων για το Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Young Europe V, στο οποίο μετέχει η Κύπρος, το οποίο στοχεύει στην συγγραφή νέων έργων για εφήβους. Η πέμπτη έκδοση, με τίτλο Life Stories - Exploring new, care-driven dramaturgies, επικεντρώνεται στη δραματουργία της φροντίδας, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση που εξαπλώνεται σε όλες τις πτυχές της θεατρικής δημιουργίας. Σε αυτό συμμετέχουν μαζί με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Badisches Staatstheater Karlsruhe (Γερμανία), το Deutsches Theater Berlin (Γερμανία), το De Toneelmakerij και το Het Zuidelijk Toneel (Ολλανδία), το Divadlo Jána Palárika in Trnava και το Slovak National Drama Theatre (Σλοβακία), το Malmö Stadsteater (Σουηδία) και το Constanta State Theatre (Ρουμανία).

Από πλευράς ΘΟΚ, συμμετείχαν ο συγγραφέας Κώστας Μαννούρης, η Θεατρολόγος του ΘΟΚ Κυριακή Αργυρού και η Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης Μαρίνα Μαλένη.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το ETC υποδέχθηκε τέσσερα νέα μέλη, ξεπερνώντας τα 80 δημόσια θέατρα μέλη. Τα νέα μέλη είναι τα Dramaten (Σουηδία), Kulturhuset Stadsteatern (Σουηδία), Slovensko mladinsko gledališče (Σλοβενία) και Theater in der Josefstadt (Αυστρία).

«Το συνέδριο ανέδειξε την ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, την προάσπιση της καλλιτεχνικής ελευθερίας και τη διατήρηση της πολυφωνίας ως θεμελιωδών αξιών για το μέλλον του ευρωπαϊκού θεάτρου», καταλήγει η ανακοίνωση.