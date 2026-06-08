Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας παρουσιάζει το πρώτο Θερινό Σχολείο Θεάτρου για παιδιά

Δημοσιεύθηκε 08.06.2026 17:05

Μια πρωτότυπη βιωματική εμπειρία για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, όπου το θέατρο συναντά την πόλη και η Λευκωσία μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, εξερεύνησης και έμπνευσης.

Tο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας διοργανώνει για πρώτη φορά το Θερινό Σχολείο Θεάτρου «Η Πόλη ως Σκηνή – Θεατρικές Διαδρομές στη Λευκωσία», μια πρωτότυπη βιωματική εμπειρία για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, όπου το θέατρο συναντά την πόλη και η Λευκωσία μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, εξερεύνησης και έμπνευσης.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου και από τις 13 έως τις 17 Ιουλίου 2026, καθημερινά από τις 07:30 έως τις 14:30.

Πώς μπορεί μια πόλη να γίνει σκηνή; Πώς ένα μουσείο, ένας κήπος, μια ιστορική πύλη ή μια πλατεία μπορούν να μεταμορφωθούν σε αφετηρία για ιστορίες, χαρακτήρες και θεατρικές περιπέτειες;

Για δύο εβδομάδες, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου εκ των έσω, να πειραματιστούν με την έκφραση, τον αυτοσχεδιασμό, την κίνηση και τη φωνή, και να ανακαλύψουν πώς γεννιέται μια θεατρική ιδέα και πώς εξελίσσεται σε σκηνική πράξη.

Με κεντρικό σημείο αναφοράς το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τους επαγγελματίες που εργάζονται καθημερινά πίσω και μπροστά από τη σκηνή, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας ενός σύγχρονου θεατρικού οργανισμού.

Παράλληλα, τα παιδιά θα ακολουθούν καθημερινά διαδρομές σε σημαντικά σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της πρωτεύουσας, όπως το Κυπριακό Μουσείο, η Πύλη Πάφου, η Καστελιώτισσα και ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας. Μέσα από παιχνίδι, εξερεύνηση και δημιουργικές αποστολές, θα μετατρέπουν τα ερεθίσματα της πόλης σε εικόνες, αφηγήσεις και θεατρικές σκηνές, καλλιεργώντας παράλληλα μια ουσιαστική σχέση με τον δημόσιο χώρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων επαγγελματιών από τους χώρους του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, της εκπαίδευσης και της ιστορίας, προσφέροντας στα παιδιά πολύπλευρες εμπειρίες μάθησης και δημιουργικής έκφρασης.

Το Θερινό Σχολείο Θεάτρου «Η Πόλη ως Σκηνή – Θεατρικές Διαδρομές στη Λευκωσία» φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πόλη τους με έναν διαφορετικό τρόπο, μέσα από τη δύναμη της φαντασίας, της τέχνης και της συλλογικής δημιουργίας.

Σχεδιασμός και συντονισμός προγράμματος: Ναταλία Παναγιώτου

Εμψυχωτές:

Νάσια Κελεπέσιη, ηθοποιός – θεατροπαιδαγωγός

Ναταλία Παναγιώτου, ηθοποιός, θεατρική δημιουργός, θεατρολόγοςΈλενα Αντωνίου, χορεύτρια, χορογράφος

Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, ηθοποιός, μουσικός

Λουκία Πιερίδου, ηθοποιός, μουσειοπαιδαγωγός

Ιλιάνα Κουλαφέτη, ιστορικός, People of Cyprus – Αρχείο Προφορικής Ιστορίας

Άννη Σοφοκλέους, καλλιτέχνις παραστατικών τεχνών

OPU Collective, Οργανισμός για τον Θετικό Αστικό Σχεδιασμό

Πληροφορίες:

Γλώσσα: Ελληνικά

Κόστος συμμετοχής: €60 την εβδομάδα

Περιορισμένος αριθμός θέσεων | Εγγραφές: https://www.more.com/cy-en/tickets/happenings/therino-sxoleio-theatrou-i-poli-os-skini-theatrikes-diadromes-sti-leukosia/

**Προτείνεται η συμμετοχή και στις δύο εβδομάδες του προγράμματος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής και σε μία μόνο εβδομάδα.

**Οι συμμετέχοντες θα φέρνουν μαζί τους το πρόγευμα και το γεύμα τους.

Αποκλειστικός Χορηγός: Eurobank