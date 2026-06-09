«Δραματουργίες του Τόπου» : O oργανισμός «Λάρνακα 2030» προσκαλεί θεατρικούς συγγραφείς

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 11:00

Ανοικτή πρόσκληση σε θεατρικούς συγγραφείς να συμμετάσχουν στο έργο «Δραματουργίες του Τόπου», μια πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ γραφής, τόπου και κοινότητας, απευθύνει ο Οργανισμός «Λάρνακα 2030».

Η Κέλλυ Διαπούλη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Λάρνακα 2030» ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι οι «Δραματουργίες του Τόπου» είναι ένα έργο που φέρνει τη θεατρική γραφή στις γειτονιές, εκεί όπου οι μνήμες, οι φωνές και η καθημερινότητα μετατρέπονται σε καλλιτεχνική δημιουργία. Μέσα από μια διαδικασία έρευνας, ακρόασης και συν-δημιουργίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν ουσιαστικά με τις τοπικές κοινότητες και να διερευνήσουν νέους τρόπους αφήγησης και θεατρικής έκφρασης» εξήγησε.

Σημείωσε πως «πρόκειται για μια πρωτοβουλία που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μεταξύ γραφής, τόπου και κοινότητας, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος του «Λάρνακα 2030 – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Οι συγγραφείς που θα επιλεγούν, θα ενταχθούν σε γειτονιές της Λάρνακας και της επαρχίας και θα εργαστούν μέσα σε ένα ζωντανό κοινωνικό περιβάλλον, σε στενή συνεργασία με κατοίκους και τοπικές ομάδες.

Η κ. Διαπούλη ανέφερε ακόμα ότι «μέσα από επιτόπια έρευνα, παρατήρηση, συνομιλίες και συμμετοχή, οι συγγραφείς θα αναπτύξουν πρωτότυπα θεατρικά έργα που θα εξελιχθούν σε τοποειδικές (site-specific) παραστάσεις το 2027».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Διαπούλη εξήγησε πως «οι «Δραματουργίες Του Τόπου» μετατοπίζουν τη θεατρική γραφή από την ατομική δημιουργία σε μια διαδικασία συλλογικής έρευνας και συνδημιουργίας».

«Ο τόπος δεν αντιμετωπίζεται ως σκηνικό υπόβαθρο, αλλά ως ενεργός συν-δημιουργός, οι ιστορίες, οι άνθρωποι, οι μνήμες, οι εντάσεις και οι καθημερινές πρακτικές μιας κοινότητας συγκροτούν το πρωτογενές υλικό της δραματουργίας», είπε.

Εξήγησε επίσης πως «το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται οργανικά στο πρόγραμμα Μαχαλάρτ και συνδέεται με το κεντρικό αφήγημα «Κοινός Τόπος», αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του θεάτρου να λειτουργήσει ως χώρος συνάντησης διαφορετικών φωνών και εμπειριών».

Σε άλλη ερώτηση η καλλιτεχνική Διευθύντρια του Λάρνακα 2030 απάντησε πως «ουσιαστικά αναζητούμε τρεις συγγραφείς που επιθυμούν να κινηθούν πέρα από τα όρια της παραδοσιακής συγγραφικής πρακτικής και να εμπλακούν ενεργά σε μια διαδικασία κοινωνικής και καλλιτεχνικής συνδημιουργίας».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσεγγίσουν τη γραφή ως αποτέλεσμα έρευνας, ακρόασης και διαλόγου, και να είναι διατεθειμένοι να εργαστούν σε ανοιχτά, πολυφωνικά και δυναμικά περιβάλλοντα, σημείωσε.

Σύμφωνα με την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Λάρνακα 2030» οι τρεις συγγραφείς θα τοποθετηθούν από τον Οργανισμό σε μία από τις περιοχές του Συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Λάρνακας, στον Άγιο Ιωάννη στη Λάρνακα και στον Δήμο Δρομολαξιάς - Μενεού.

Το πού θα τοποθετηθεί ο κάθε συγγραφέας θα καθοριστεί από το «Λάρνακα 2030» είπε και σημείωσε πως «ο κάθε συγγραφέας θα υποστηρίζεται από την αντίστοιχη ομάδα ενεργοποίησης του Οργανισμού που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή».

Αναφερόμενη στο προφίλ των συγγραφέων είπε πως «οι συμμετέχοντες στο έργο θα πρέπει να διαθέτουν ενδιαφέρον για συμμετοχικές και τοποειδικές καλλιτεχνικές πρακτικές και ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε συλλογικά πλαίσια».

Επίσης, πρόσθεσε, «πρέπει να διαθέτουν διάθεση για επιτόπια έρευνα και αλληλεπίδραση με τοπικές κοινότητες, ευαισθησία σε κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα και ικανότητα να μετασχηματίζουν βιωματικό υλικό σε δραματουργική μορφή».

Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς, συνέχισε η κ. Διαπούλη «καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ένα σύντομο κείμενο μέχρι χίλιες λέξεις στο οποίο θα εξηγούν το ενδιαφέρον τους για το έργο και θα αναπτύσσουν την οπτική τους σε σχέση με το θέατρο γειτονιάς και τη δραματουργία που κινείται με κύριο άξονα τον τόπο και τους ανθρώπους του». «Επίσης θα πρέπει να στείλουν ένα θεατρικό τους κείμενο ως δείγμα γραφής, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο το κείμενο να έχει παιχτεί» σημείωσε.

Εξήγησε επίσης πως το συγκεκριμένο έργο θα εξελιχθεί από το Φθινόπωρο του 2026 μέχρι το Φθινόπωρο του 2027 σε διαδοχικές και αλληλένδετες φάσεις. «Οι τρεις συγγραφείς που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στις τρεις γειτονιές του προγράμματος και θα αρχίσει η πρώτη περίοδος γνωριμίας με τις τοπικές ομάδες, τους κατοίκους και το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον της κάθε περιοχής», είπε.

Ακολούθως «οι συγγραφείς θα συμμετέχουν σε δράσεις των γειτονιών, αναπτύσσουν σχέσεις με τις κοινότητες και συλλέγουν υλικό μέσα από αφηγήσεις, συναντήσεις και βιωματική παρατήρηση. Η διαδικασία υποστηρίζεται από την ομάδα του «Λάρνακα 2030», ανέφερε.

Στη συνέχεια, είπε η κ. Διαπούλη με βάση την έρευνα, οι συγγραφείς διαμορφώνουν τις αρχικές δραματουργικές τους ιδέες και παρουσιάζουν δημόσια την προκαταρκτική κατεύθυνση των έργων τους. Θα ακολουθήσει η πρώτη ολοκληρωμένη φάση συγγραφής με διαρκή ανατροφοδότηση από τις κοινότητες και την καλλιτεχνική ομάδα του «Λάρνακα 2030».

Σημείωσε ακόμα ότι «οι πρώτες εκδοχές των κειμένων παρουσιάζονται ως σκηνοθετημένες θεατρικές αναγνώσεις (αναλόγια), οι οποίες λειτουργούν ως στάδιο δοκιμής και αξιολόγησης».

«Η ανατροφοδότηση οδηγεί στην τελική επεξεργασία και ολοκλήρωση των έργων» είπε και πρόσθεσε πως «με την παράδοση των τελικών κειμένων αρχίζει η παραγωγή τριών τοποειδικών παραστάσεων, μία σε κάθε γειτονιά, με τη συμμετοχή επαγγελματικών θεατρικών ομάδων. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στο πλαίσιο του Μαχαλάρτ 2027».

Σε άλλη ερώτηση η Κέλυ Διαπούλη απάντησε πως οι συγγραφείς που θα επιλεγούν θα πάρουν αμοιβή ύψους δύο χιλιάδων ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων του έργου και με την κατάθεση του τελικού κειμένου.

Επίσης θα συμμετέχουν σε ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό και κοινωνικό έργο του «Λάρνακα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030», ενώ θα έχουν καθοδήγηση (coaching) και ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building).

Στα ωφελήματα συνέχισε περιλαμβάνεται και η δικτύωση με καλλιτέχνες, κοινότητες και πιθανές διεθνείς συνεργασίες ενώ το έργο των τριών συγγραφέων που θα επιλεγούν, θα παρουσιαστεί στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Οργανισμού το Φθινόπωρο του 2027.

Όσον αφορά τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, είπε πως αυτές «θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/9SEFfBydeuxTg24E6».

Είπε ακόμα πως η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την καλλιτεχνική ομάδα του «Λάρνακα 2030» και οι συγγραφείς που θα επιλεγούν στη βραχεία λίστα (shortlist) θα κληθούν σε συνέντευξη πριν από την τελική επιλογή των τριών συγγραφέων εντός Αυγούστου 2026.

Την επιμέλεια του έργου και το coaching συγγραφέων εκ μέρους του Λάρνακα 2030 θα έχει ο Κώστας Μαννούρης, ανέφερε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@larnaka2030.eu

(ΚΥΠΕ/ΦΖ/ΗΦ)