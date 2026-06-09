Ακροάσεις για την παραγωγή της Νέας Σκηνής «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου

Δημοσιεύθηκε 09.06.2026 17:15

Για τις ανάγκες της διανομής της παραγωγής του έργου «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, η οποία θα παρουσιαστεί στη Νέα Σκηνή κατά τη θεατρική περίοδο 2026-2027, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί σε ακρόαση επαγγελματίες ηθοποιούς, απόφοιτους δραματικών σχολών.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

· άντρες σκηνικής ηλικίας από 20 έως 50 ετών

· γυναίκες σκηνικής ηλικίας από 20 έως 35 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι-ες ηθοποιοί καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: auditions@thoc.org.cy μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, ώρα 2 μ.μ., με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – ΦΡΟΣΤ/ΝΙΞΟΝ». Εκπρόθεσμες αποστολές βιογραφικών δεν θα γίνουν δεκτές.

Η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση θα γίνει από τον σκηνοθέτη της παραγωγής, με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Όσα άτομα επιλεγούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα πρέπει να προετοιμάσουν υλικό από το εν λόγω έργο που θα τους σταλεί μέσω email.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΘΟΚ την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 (α΄ φάση), καθώς και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 (β΄ φάση). Όλοι οι ηθοποιοί θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα της ακρόασής τους αποκλειστικά μέσω email.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία θεατρικές παραγωγές του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω παραγωγές παρουσιάζουν χρονική επικάλυψη, είτε κατά την περίοδο προβών είτε κατά την περίοδο παραστάσεων.

Η εν λόγω απαγόρευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγών, στην αποτροπή σύγκρουσης υποχρεώσεων και στην προστασία της καλλιτεχνικής ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ως «χρονική επικάλυψη» νοείται οποιαδήποτε επικάλυψη ωραρίου ή ημερομηνιών κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις του ηθοποιού σε μια παραγωγή επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή του σε άλλη.

Προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης: μέσα Σεπτεμβρίου 2026 – τέλη Δεκεμβρίου 2026.