Ο ΘΟΚ στο Teen Theatre Fest Trnava 2026 της Σλοβακίας

Δημοσιεύθηκε 10.06.2026 09:00

Ο ΘΟΚ συμμετείχε στο Teen Theatre Fest Trnava 2026, έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς αφιερωμένους αποκλειστικά στο θέατρο για εφήβους και νέους

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) έδωσε το παρόν του στο διεθνές φεστιβάλ θεάτρου για εφήβους Teen Theatre Fest Trnava, που πραγματοποιήθηκε στην Τρνάβα της Σλοβακίας, από τις 28 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2026.

Η Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Θεάτρων (ETC), Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή, συμμετείχε στην Κριτική Επιτροπή (Jury) του φεστιβάλ, έναν θεσμό που θεσπίστηκε για πρώτη φορά φέτος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων θεάτρων-μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Θεάτρων (ETC). Η δημιουργία της διεθνούς επιτροπής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της καλλιτεχνικής ανταλλαγής, της αξιολόγησης και του διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία για νέους ανθρώπους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Teen Theatre Fest αποτελεί ένα από τα ελάχιστα εξειδικευμένα ευρωπαϊκά φεστιβάλ αφιερωμένα αποκλειστικά στο θέατρο για εφήβους και νέους. Διοργανώνεται από το Θέατρο Ján Palárik της Τρνάβα και φιλοξενεί παραγωγές που εξερευνούν σύγχρονες μορφές θεατρικής έκφρασης, συνδυάζοντας το δραματικό θέατρο με την περφόρμανς, το σωματικό θέατρο, τον σύγχρονο χορό, τις διαδραστικές μορφές συμμετοχής του κοινού, τα πολυμέσα και τις υβριδικές καλλιτεχνικές πρακτικές.

Οι παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ προσέγγισαν θέματα που αφορούν άμεσα τους νέους ανθρώπους, όπως η δημοκρατία και η ιστορική μνήμη, η προσωπική και συλλογική ταυτότητα, η ελευθερία, η κοινωνική ένταξη, οι διαγενεακές σχέσεις, η διαφορετικότητα, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανέδειξε καινοτόμες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που επιδιώκουν όχι μόνο να απευθυνθούν στους εφήβους αλλά και να τους εμπλέξουν ενεργά στη θεατρική εμπειρία.

Πέρα από τις παραστάσεις, το φεστιβάλ περιλάμβανε ένα εκτεταμένο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκθέσεις, συζητήσεις, σεμινάρια νεανικής κριτικής, εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιτεχνικές παρουσιάσεις και συναντήσεις επαγγελματιών του θεάτρου από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δράσεις αυτές ενθάρρυναν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ καλλιτεχνών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών οργανισμών και νέων συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα ανέδειξαν το θέατρο ως εργαλείο εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης και κοινωνικού διαλόγου.

Η συμμετοχή του ΘΟΚ σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το Teen Theatre Fest επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει ο Οργανισμός στην ανάπτυξη του θεάτρου για παιδιά και εφήβους, ενός πεδίου που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή θεατρική δημιουργία. Το θέατρο για νέους δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη νέων κοινών, αλλά συνιστά έναν ουσιαστικό χώρο έκφρασης, προβληματισμού και συμμετοχής, όπου οι νέοι μπορούν να δουν τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους να εκπροσωπούνται καλλιτεχνικά και να γίνονται αντικείμενο δημόσιου διαλόγου.

Ταυτόχρονα, διοργανώσεις αυτού του είδους συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στον πολιτισμό, την ελευθερία έκφρασης, τη συμμετοχή τους στις πολιτιστικές διαδικασίες και τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ενεργά το πολιτιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν. Σε μια εποχή όπου οι φωνές των νέων διεκδικούν μεγαλύτερη ορατότητα και ουσιαστικότερη συμμετοχή στη δημόσια ζωή, το θέατρο μπορεί να λειτουργήσει ως ένας κατεξοχήν δημοκρατικός χώρος συνάντησης, διαλόγου και δημιουργίας.

Ο ΘΟΚ συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη δράσεων για παιδιά και εφήβους και να συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες που προάγουν την καλλιτεχνική αριστεία, τη διεθνή συνεργασία και τα πολιτιστικά δικαιώματα των νέων ανθρώπων.

Βραβεία:

Young Critic’s award: Απονεμήθηκε από ομάδα νέων, υπό την καθοδήγηση σε εργαστήρια από ακαδημαϊκό με ειδικότητα στη θεατρική κριτική, στην παράσταση Raum – Zeit (Χώρος – Χρόνος) από τον Τobias Piero Dohm (Γερμανία).

ETC Jury Award: Απονεμήθηκαν δύο βραβεία:

Α’ βραβείο στην παράσταση One and One and One από το Theatre NIE και Theatre ARCHA+ της Τσεχίας, μια παράσταση που μοιράζεται όνειρα και φόβους των νέων ανθρώπων μέσα από μουσική, κίνηση, αφήγηση και απίστευτη ενέργεια.

Και Β’ βραβείο στο Nano Steps από τη Φινλανδία και τους Trial and Theatre, μια παραγωγή που καλεί το κοινό στον μικροσκοπικό κόσμο των πειραμάτων φυσικής και δείχνει πως και η παραμικρή μας δράση επηρεάζει τα πάντα, ακόμα κι αυτά που δεν βλέπουμε.

Παρaστάσεις που συμμετείχαν ήταν επίσης οι:

In My Dreams, Jan Palarik Theatre, Trnava, Slovakia

The Courage to be, Ludus Theatre, Μπρατισλάβα, Σλοβακία

Field of Memory, installation από το Dakh Theatre, Ουκρανία

Παραγωγή Ρωμαίος και Ιουλιέτα, του Θεάτρου Duhadlo της Σλοβακίας, παράσταση από ομάδα με σύνδρομο Down με πολύ χιούμορ και ευρηματικότητα

Η φαντασμαγορική Οδύσσεια, θέατρο Δρόμου, από τους Babkove divadlo kosickeho kraha

Snow Queen and the black mirror, Bratislava Puppet Theatre