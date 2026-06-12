Ακροάσεις για την παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ

Δημοσιεύθηκε 12.06.2026 09:00

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης της διανομής της παραγωγής «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ, που θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή κατά τη θεατρική περίοδο 2026-2027, σε μετάφραση-διασκευή Γιάννη Καλαβριανού και σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί σε ακρόαση άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς, απόφοιτους δραματικών σχολών, με σκηνική ηλικία από 20 έως 45 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες ηθοποιοί καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: auditions@thoc.org.cy μέχρι την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, ώρα 2 μ.μ., με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – ΑΝΕΜΟΔΑΡΜΕΝΑ ΥΨΗ». Εκπρόθεσμες αποστολές βιογραφικών δεν θα γίνουν δεκτές.

Η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση θα γίνει από τον σκηνοθέτη της παραγωγής, με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Όσα άτομα επιλεγούν για συμμετοχή στην ακρόαση θα πρέπει να προετοιμάσουν έναν μονόλογο της επιλογής τους.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΘΟΚ τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026. Όλοι οι ηθοποιοί θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα της ακρόασής τους αποκλειστικά μέσω email.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία θεατρικές παραγωγές του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω παραγωγές παρουσιάζουν χρονική επικάλυψη, είτε κατά την περίοδο προβών είτε κατά την περίοδο παραστάσεων.

Η εν λόγω απαγόρευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγών, στην αποτροπή σύγκρουσης υποχρεώσεων και στην προστασία της καλλιτεχνικής ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ως «χρονική επικάλυψη» νοείται οποιαδήποτε επικάλυψη ωραρίου ή ημερομηνιών κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις του ηθοποιού σε μια παραγωγή επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή του σε άλλη.

Προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης: μέσα Νοεμβρίου 2026 – αρχές Απριλίου 2027