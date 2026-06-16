Ακροάσεις για την παραγωγή της Νέας Σκηνής «Ο γλάρος» του Άντον Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου

Δημοσιεύθηκε 16.06.2026 17:55

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης της διανομής της παραγωγής «Ο γλάρος» του Άντον Τσέχωφ, η οποία θα παρουσιαστεί στη Νέα Σκηνή κατά τη θεατρική περίοδο 2026-2027, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου καλεί σε ακρόαση άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς, απόφοιτους δραματικών σχολών, ανεξαρτήτως σκηνικής ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες ηθοποιοί καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: auditions@thoc.org.cy μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, ώρα 2 μ.μ., με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΚΡΟΑΣΗ – Ο ΓΛΑΡΟΣ». Εκπρόθεσμες αποστολές βιογραφικών δεν θα γίνουν δεκτές.

Η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση θα γίνει από τη σκηνοθέτρια της παραγωγής, με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Όσα άτομα επιλεγούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα πρέπει να προετοιμαστούν σε υλικό που θα τους σταλεί μέσω email.

Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο ΘΟΚ την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 (α΄ φάση) και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 (β΄ φάση). Όλοι οι ηθοποιοί θα ενημερωθούν για την ακριβή ημέρα και ώρα της ακρόασής τους αποκλειστικά μέσω email.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία θεατρικές παραγωγές του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω παραγωγές παρουσιάζουν χρονική επικάλυψη, είτε κατά την περίοδο προβών είτε κατά την περίοδο παραστάσεων.

Η εν λόγω απαγόρευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγών, στην αποτροπή σύγκρουσης υποχρεώσεων και στην προστασία της καλλιτεχνικής ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ως «χρονική επικάλυψη» νοείται οποιαδήποτε επικάλυψη ωραρίου ή ημερομηνιών κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις του ηθοποιού σε μια παραγωγή επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή του σε άλλη.

Προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης: μέσα Ιανουαρίου 2027 - τέλη Απριλίου 2027