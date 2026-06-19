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Ανανεώθηκε μέχρι τέλος 2028 η Συλλογική Σύμβαση ηθοποιών -ΘΟΚ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.06.2026 10:00
Ανανεώθηκε μέχρι τέλος 2028 η Συλλογική Σύμβαση ηθοποιών -ΘΟΚ

Υπογράφηκε την Πέμπτη, ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Ηθοποιών μεταξύ του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου και των Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σε δελτίο Τύπου του ΘΟΚ, διευκρινίζεται ότι η Συλλογική Σύμβαση έχει ανανεωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Τη Συλλογική Σύμβαση υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΘΟΚ Παντελής Βουτουρής, ο Γραμματέας του ΔΣ του ΘΟΚ Σάββας Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΕΗΚ Ανδρέας Τσέλεπος, ο Γενικός Γραμματέας ΟΥΥΚ-ΣΕΚ Μιχάλης Καζαμίας, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου και η Γραμματέας της Κλαδικής Επιτροπής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Χριστίνα Κωνσταντίνου.

Στην τελετή υπογραφής παραβρέθηκαν ο πρώην Γενικός Γραμματέας ΟΥΥΚ-ΣΕΚ Ελισσαίος Μιχαήλ, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Ανθή Αντωνιάδου, τα Μέλη του Δ.Σ. του ΘΟΚ Γιώργος Θεοδοσίου, Ζήνων Παπαφιλίππου, Μαρία Χαμάλη, τα Μέλη του ΔΣ της ΕΗΚ Μαριάννα Σάντη, Αλεξία Αλέξη και τα Μέλη του ΔΣ της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Παναγιώτης Λάρκου, Παναγιώτης Κυριάκου.

(ΚΥΠΕ/ΜΦ/ΗΦ)

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ΘΟΚ
συλλογική σύμβαση
συλλογική σύμβαση ηθοποιών
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