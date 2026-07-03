FlashArt Festival 2026: Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Δημοσιεύθηκε 03.07.2026 16:15

Το Θέατρο Ριάλτο προσκαλεί καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες και οργανισμούς των παραστατικών τεχνών να υποβάλουν προτάσεις για τη δεύτερη διοργάνωση του FlashArt Festival.

Το FlashArt Festival επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο για την έβδομη διοργάνωσή του. Μετά την επιτυχημένη εξέλιξή του σε φεστιβάλ τον Νοέμβριο του 2025, η διοργάνωση του 2026 αποτελεί τη δεύτερη έκδοσή του με τη διευρυμένη αυτή φεστιβαλική μορφή. Με αφορμή το φετινό φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, το Θέατρο Ριάλτο απευθύνει Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Ξεκινώντας το 2020 ως μια άμεση πρωτοβουλία στήριξης του καλλιτεχνικού κόσμου της Κύπρου, το FlashArt εξελίχθηκε σε έναν δυναμικό θεσμό που προωθεί τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία, λειτουργώντας ως πλατφόρμα ανάπτυξης και παρουσίασης νέων έργων μέσα από μια διαδικασία ανοιχτής πρόσκλησης. Σήμερα αποτελεί έναν χώρο συνάντησης δημιουργών, κοινού και διαφορετικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης, ενισχύοντας τη συνεργασία, την καλλιτεχνική έρευνα και την καινοτομία στις παραστατικές τέχνες.

Η φετινή διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει πρωτότυπα έργα που κινούνται ανάμεσα στο θέατρο, τον χορό, τη μουσική και το performance, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεματικότητα, στις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και στη δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.

Η Ανοιχτή Πρόσκληση αφορά νέες ή υφιστάμενες παραγωγές που δεν έχουν παρουσιαστεί πριν από το 2024 και οι οποίες θα παρουσιαστούν σε πρεμιέρα στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. Η διάρκεια των έργων θα πρέπει να κυμαίνεται από 30 έως 90 λεπτά, ενώ οι επιλεγμένοι δημιουργοί θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Φεστιβάλ.

Οι παραγωγές που θα επιλεγούν θα λάβουν:

αμοιβή καλλιτεχνών και ποσοστό επί των εισιτηρίων,

τεχνική υποστήριξη και τεχνική εξυπηρέτηση (δεν περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός φωτισμού και ο ηχητικός σχεδιασμός),

ολοκληρωμένη προβολή και επικοινωνιακή υποστήριξη της παραγωγής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Ιουλίου 2026. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Επιλογής σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Θεάτρου Ριάλτο και οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής.

Πλήρεις όροι συμμετοχής και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης:

https://forms.gle/XgxCPBcn9zEz8dWt8