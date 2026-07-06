«Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Pafos Aphrodite Festival 2026

Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 14:30

Μια πρωτοποριακή και οπτικά εντυπωσιακή παραγωγή της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα» (L'elisir d'amore) του Gaetano Donizetti παρουσιάζεται φέτος στο πλαίσιο του Pafos Aphrodite Festival 2026 από 4-5 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του Pafos Aphrodite Festival αναφέρεται ότι η νέα σκηνοθετική πρόταση μεταπλάθει ριζικά το κλασικό έργο σε έναν σύγχρονο, συμβολικό κόσμο, και θα παρουσιαστεί στην Πλατεία Λιμανάκι μπροστά από το Αρχαίο Κάστρο. Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένοι σολίστ από την Αρμενία και το εξωτερικό. Περισσότεροι από 150 συντελεστές — λυρικοί τραγουδιστές, μουσικοί και χορευτές — θα συνθέσουν το οπερατικό υπερθέαμα.

Μουσικός διευθυντής της παραγωγής είναι ο διεθνούς φήμης μαέστρος Karen Durgaryan, ο οποίος με λαμπρή καριέρα στις σημαντικότερες όπερες και συμφωνικές ορχήστρες του πλανήτη και 15 χρόνια ως αρχιμουσικός της Εθνικής Όπερας της Αρμενίας, εγγυάται μια μουσική ερμηνεία υψηλού επιπέδου που θα αναδείξει κάθε πτυχή του αριστουργήματος του Donizetti. Η παράσταση, που συνδυάζει ρομαντισμό, χιούμορ και στοχασμό, θα προσφέρεται με υπέρτιτλους στα ελληνικά και αγγλικά ενώ οι παραστάσεις αρχίζουν στις 19:30.

Πληροφορίες και εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πάφου (www.pafos.org.cy), της Ticketmaster.cy (τηλ. 7777040) και στα ACS couriers. Από 18 Αυγούστου θα λειτουργεί επίσης ταμείο έκδοσης εισιτηρίων στο Λιμανάκι (ωρες 17:00–22:00 καθημερινά).

Θεσμικός χορηγός της παραγωγής είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού.