Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Θέατρο
Ατζέντα
«Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Pafos Aphrodite Festival 2026
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 06.07.2026 14:30
«Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Pafos Aphrodite Festival 2026

Μια πρωτοποριακή και οπτικά εντυπωσιακή παραγωγή της όπερας «Το Ελιξίριο του Έρωτα» (L'elisir d'amore) του Gaetano Donizetti παρουσιάζεται φέτος στο πλαίσιο του Pafos Aphrodite Festival 2026 από 4-5 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του Pafos Aphrodite Festival αναφέρεται ότι η νέα σκηνοθετική πρόταση μεταπλάθει ριζικά το κλασικό έργο σε έναν σύγχρονο, συμβολικό κόσμο, και θα παρουσιαστεί στην Πλατεία Λιμανάκι μπροστά από το Αρχαίο Κάστρο. Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένοι σολίστ από την Αρμενία και το εξωτερικό. Περισσότεροι από 150 συντελεστές — λυρικοί τραγουδιστές, μουσικοί και χορευτές — θα συνθέσουν το οπερατικό υπερθέαμα.

Μουσικός διευθυντής της παραγωγής είναι ο διεθνούς φήμης μαέστρος Karen Durgaryan, ο οποίος με λαμπρή καριέρα στις σημαντικότερες όπερες και συμφωνικές ορχήστρες  του πλανήτη και 15 χρόνια ως αρχιμουσικός της Εθνικής Όπερας της Αρμενίας, εγγυάται μια μουσική ερμηνεία υψηλού επιπέδου που θα αναδείξει κάθε πτυχή του αριστουργήματος του Donizetti. Η παράσταση, που συνδυάζει ρομαντισμό, χιούμορ και στοχασμό, θα προσφέρεται με υπέρτιτλους στα ελληνικά και αγγλικά ενώ οι παραστάσεις αρχίζουν στις 19:30.

Πληροφορίες και εισιτήρια διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Πάφου (www.pafos.org.cy), της Ticketmaster.cy (τηλ. 7777040) και στα ACS couriers. Από 18 Αυγούστου θα λειτουργεί επίσης ταμείο έκδοσης εισιτηρίων στο Λιμανάκι (ωρες 17:00–22:00 καθημερινά).

Θεσμικός χορηγός της παραγωγής είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

 

Tags

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΟΠΕΡΑ
Pafos Aphrodite Festival
«Το Ελιξίριο του Έρωτα»
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα