ΘΟΚ: Νέες παραγωγές, επιστροφές και κλασικά κείμενα στο ρεπερτόριο 2026-27 - Εκκρεμεί το 3ο έργο της Κεντρικής Σκηνής

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 09:04

Παρουσιάστηκε ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός του ΘΟΚ από το καλοκαίρι του 2026 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027

Με δύο παραγωγές να επιστρέφουν, το περσινό θεατρικό αναλόγιο «Τόπος μνήμης» να μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη παραγωγή και το τρίτο έργο της Κεντρικής Σκηνής να παραμένει άγνωστο, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσίασε τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό της θεατρικής περιόδου 2026-2027, ο οποίος περιλαμβάνει ακόμη νέες παραγωγές, όπως τα «Ανεμοδαρμένα ύψη», το «Frost/Nixon» και «Ο γλάρος».

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, προβλήθηκε βίντεο με τις δράσεις του ΘΟΚ για την περίοδο από τον Ιούνιο του 2026 έως τον Μάιο του 2027.

Επίπλέον, παρουσιάστηκε ο «Ίων», με ομιλητές τον σκηνοθέτη Θωμά Μοσχόπουλο, τον συνεργάτη σκηνοθέτη Μάριο Κακουλλή, τους πρωταγωνιστές Γιάννη Τσουμαράκη, στον ρόλο του Ίωνα, και Στέλλα Φυρογένη, στον ρόλο της Κρέουσας, καθώς και την Αναστασία Δημητριάδου, Nama Dama, η οποία υπογράφει τη μουσική σύνθεση, τον σχεδιασμό ηχοτοπίων και τη μουσική διδασκαλία της παράστασης.

Η καλοκαιρινή παραγωγή του ΘΟΚ θα παρουσιαστεί στην Κύπρο από τις 16 Ιουλίου και, στη συνέχεια, στις 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του οργανισμού, ύστερα από οκτώ χρόνια, στο Αργολικό Θέατρο με δική του παραγωγή.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, παρουσίασε το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγές στην Κεντρική Σκηνή, τη Νέα Σκηνή, τη Σκηνή 018, την Πειραματική Σκηνή, καθώς και το Θέατρο Βαλίτσα.

Κεντρική Σκηνή

Στην Κεντρική Σκηνή επιστρέφει το «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε θεατρική διασκευή Κεν Λούντβιχ και σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Η παραγωγή, που παρουσιάστηκε την περσινή θεατρική περίοδο, επανέρχεται στο ρεπερτόριο του ΘΟΚ, μεταφέροντας στη σκηνή τη γνωστή υπόθεση του Ηρακλή Πουαρό, ο οποίος καλείται να εξιχνιάσει έναν φόνο μέσα στο πολυτελές Όριεντ Εξπρές, ενώ οι επιβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας χιονοθύελλας.

Στην ίδια σκηνή θα παρουσιαστούν τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Έμιλυ Μπροντέ, σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου. Η κλασική ιστορία πάθους και εκδίκησης φωτίζει τον θυελλώδη δεσμό ανάμεσα στην Κάθριν και τον Χήθκλιφ, μέσα σε ένα τοπίο όπου η κοινωνική ανισότητα, η εγκατάλειψη, η εμμονή και η βία καθορίζουν τις ζωές των ηρώων.

Το τρίτο έργο της Κεντρικής Σκηνής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Τόπος μνήμης»

Το περσινό θεατρικό αναλόγιο «Τόπος μνήμης», βασισμένο στη νουβέλα «Κλειστές πόρτες» του Κώστα Μόντη και την ποιητική σύνθεση «Κυπριακή συμφωνία» του Θοδόση Πιερίδη, ολοκληρώνει τη διαδρομή του ως θεατρική παραγωγή, σε δραματουργική σύνθεση της Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά και του Φώτη Φωτίου και σκηνοθεσία της Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά.

Σύμφωνα με τον ΘΟΚ, σκηνές, αποσπάσματα και σπαράγματα λόγου συνυφαίνονται σε ένα πολυφωνικό αφήγημα που φωτίζει τόσο τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα όσο και τις μικρές στιγμές της εξεγερμένης κοινωνίας. Η παραγωγή αξιοποιεί ζωντανή κινηματογράφηση, μουσική και βιντεοπροβολές.

Νέα Σκηνή

Στη Νέα Σκηνή θα παρουσιαστεί το «Frost/Nixon» του Πήτερ Μόργκαν, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Το έργο βασίζεται στις ιστορικές τηλεοπτικές συνεντεύξεις του 1977 ανάμεσα στον δημοσιογράφο Ντέιβιντ Φροστ και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον, λίγα χρόνια μετά την παραίτηση του τελευταίου εξαιτίας του σκανδάλου Γουότεργκεϊτ. Η αναμέτρησή τους εξελίσσεται σε μια πολιτική και ψυχολογική σύγκρουση γύρω από την αλήθεια, την ευθύνη και τη δημόσια εικόνα.

Στη Νέα Σκηνή εντάσσεται και «Ο γλάρος» του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου. Η σκηνοθέτρια προσεγγίζει το έργο αξιοποιώντας δραματουργικά τους χώρους του ΘΟΚ, μετατρέποντας το ίδιο το κτίριο σε ενεργό σκηνικό τοπίο που συνομιλεί με τους ήρωες, τις ματαιώσεις, τα όνειρα και την ανάγκη τους για δημιουργία.

Πειραματική Σκηνή

Στην Πειραματική Σκηνή επιστρέφει η παράσταση «Χίλια χέρια» της Στέλλας Βοσκαρίδου, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου, η οποία παρουσιάστηκε την περσινή χρονιά στη Νέα Σκηνή. Το έργο φωτίζει την ταραχώδη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, παρακολουθώντας την πορεία του ανάμεσα στην έμπνευση και την οικογενειακή πίεση, στο φως και το σκοτάδι, στη δημιουργία και την ακύρωση.

Η Πειραματική Σκηνή θα φιλοξενήσει επίσης το εγχείρημα «Τρεις σκηνοθέτες, τρία νέα κυπριακά έργα». Στο πλαίσιο αυτό, τρεις συγγραφείς θα κληθούν να δημιουργήσουν νέες δραματουργίες που συνομιλούν με κλασικά κείμενα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, με στόχο την παραγωγή πρωτότυπων έργων που συνδέουν το τοπικό με το παγκόσμιο.

Σκηνή 018

Η Σκηνή 018 θα παρουσιάσει την «Κοκκινοσκουφίτσα», βασισμένη στο κλασικό παραμύθι, με δραματουργία της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Η παραγωγή απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και προτείνει μια σύγχρονη, ποιητική ανάγνωση της γνωστής ιστορίας.

Η διαδρομή της Κοκκινοσκουφίτσας μέσα στο δάσος παρουσιάζεται ως ένα συμβολικό ταξίδι ενηλικίωσης, στο οποίο η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με φόβους, επιθυμίες και διλήμματα. Ο λύκος λειτουργεί τόσο ως εξωτερικός κίνδυνος όσο και ως εσωτερική φωνή αβεβαιότητας, ενώ το δάσος μετατρέπεται σε τοπίο συναισθημάτων.

Θέατρο Βαλίτσα

Στο Θέατρο Βαλίτσα εντάσσονται οι «Σπόροι» του Κώστα Μαννούρη, μια παραγωγή που θα ταξιδέψει σε γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Κύπρο. Στο έργο, δύο δεκαπεντάχρονοι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στον Κήπο των Ανθρώπων, έναν τόπο όπου φυτρώνουν οι ιστορίες όσων συνεχίζουν να ελπίζουν παρά τις δυσκολίες.

Η παράσταση αξιοποιεί μια εμβυθιστική σκηνική συνθήκη, μεταμορφώνοντας τη σχολική αίθουσα σε κήπο, και καλεί τους μαθητές να «φυτέψουν» τον δικό τους σπόρο, δημιουργώντας ένα παρτέρι φροντίδας, συμπόνιας και ενσυναίσθησης.