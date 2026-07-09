European Theatre Convention: Στον ΘΟΚ το πρόγραμμα φιλοξενίας Young Europe V - Τα ανοικτά προγράμματα του δικτύου

Δημοσιεύθηκε 09.07.2026 11:12

Το πρόγραμμα φιλοξενίας Young Europe V στον ΘΟΚ, επιχορηγήσεις για βιώσιμο και ψηφιακό θέατρο, κινητικότητα προσωπικού και διεθνείς συνεργασίες περιλαμβάνονται στις ανοικτές προσκλήσεις της European Theatre Convention για το 2026.

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Young Europe V, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Κύπρο μέσω του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), περιλαμβάνεται μεταξύ των ανοικτών προσκλήσεων που ανακοίνωσε η European Theatre Convention (ETC). Παράλληλα, το ευρωπαϊκό δίκτυο καλεί καλλιτέχνες, επαγγελματίες του θεάτρου και θέατρα-μέλη να υποβάλουν αιτήσεις σε σειρά προγραμμάτων που αφορούν τη διεθνή συνεργασία, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή καινοτομία.

Πρόγραμμα φιλοξενίας στον ΘΟΚ

Στο πλαίσιο του Young Europe V – Artists in Residence 2026/2027, ανεξάρτητοι και ανερχόμενοι επαγγελματίες του θεάτρου καλούνται να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο θέατρα-μέλη της ETC, το Badisches Staatstheater Karlsruhe στη Γερμανία και τον ΘΟΚ στην Κύπρο.

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στις δημιουργικές και εκπαιδευτικές ομάδες θεατρικών παραγωγών, αποκτώντας εμπειρία από νέες μεθόδους εργασίας και από τη λειτουργία ενός δημόσιου θεάτρου σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το πρόγραμμα προσφέρει υποτροφία, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, της ανταλλαγής γνώσεων και της επαγγελματικής εξέλιξης των συμμετεχόντων, χωρίς να αποτελεί σχέση εργασίας με το θέατρο υποδοχής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον ΘΟΚ είναι η 31η Αυγούστου 2026.

Ψηφιακό θέατρο και βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο του Digital Theatre Programme, η ETC προκήρυξε επίσης θέση 3D Generalist για τη νέα παραγωγή MOTION/CAPTURE της πορτογαλικής θεατρικής ομάδας Mala Voadora, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 12 Ιουλίου 2026.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Sustainable Theatre Development Grants, προσφέρονται επιχορηγήσεις ύψους 4.500 ευρώ για συνεργατικά έργα θεάτρων-μελών που αναπτύσσουν δράσεις με στόχο την κλιματική ουδετερότητα, σύμφωνα με τις αρχές του European Theatre Green Book. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοικτές έως τις 25 Αυγούστου 2026.

Κινητικότητα και διεθνείς συνεργασίες

Το δίκτυο συνεχίζει επίσης το πρόγραμμα Staff Mobility Grants, μέσω του οποίου καλύπτονται έξοδα μετακίνησης και ημερήσιες αποζημιώσεις έως 1.000 ευρώ για εργαζομένους θεάτρων-μελών που πραγματοποιούν επαγγελματική κινητικότητα σε άλλο μέλος του δικτύου. Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.

Παράλληλα, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 παραμένει ανοικτή η πρόσκληση για τα Research & Development Sprints, που στηρίζουν την ανάπτυξη ψηφιακών συνεργασιών μεταξύ δύο θεάτρων-μελών, παρέχοντας χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη από την Academy for Theatre and Digitality του Ντόρτμουντ.

Τέλος, η ETC γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα Performance & Collaboration Grants, το οποίο χρηματοδοτεί κοινές παραγωγές και συνεργασίες μεταξύ θεάτρων-μελών, θα επαναπροκηρυχθεί στα τέλη του 2026.