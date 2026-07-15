ΘΟΚ: Προκηρύχθηκε το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2026 - Αλλάζει από του χρόνου

Δημοσιεύθηκε 15.07.2026 15:27

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, οι εκπρόσωποι των ερασιτεχνικών σχημάτων καλούνται σε συνάντηση στο Κτίριο ΘΟΚ, όπου θα συζητηθούν εισηγήσεις για αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά, με στόχο τη νέα μορφή του Φεστιβάλ κατά την 40ή διοργάνωσή του.

Προκηρύχθηκε το 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 2026, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, ενώ ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου προαναγγέλει αλλαγές στη μορφή του φεστιβάλ, καλώντας τους εκπροσώπους των ερασιτεχνικών σχημάτων τον Σεπτέμβρη σε διαβούλευση.

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η διατήρηση, η προώθηση και η εξέλιξη της ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο, καθώς και η διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών στην τέχνη του θεάτρου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα ενηλίκων με έδρα την Κύπρο, τα οποία πληρούν τους όρους της προκήρυξης. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του ΘΟΚ μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι όροι συμμετοχής

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα σχήματα θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεατρικές παραγωγές κατά την τελευταία πενταετία, χωρίς να υπολογίζεται η τρέχουσα χρονιά και η παραγωγή με την οποία αιτούνται να συμμετάσχουν στο φετινό Φεστιβάλ.

Ο ΘΟΚ συστήνει η προτεινόμενη παραγωγή να μην έχει παρουσιαστεί προηγουμένως στο κοινό. Η πρεμιέρα των παραγωγών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ αποτελεί αλλαγή που προβλέπεται να εφαρμοστεί με τη νέα μορφή της διοργάνωσης, η οποία προετοιμάζεται ενόψει του 40ού Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Σχήματα που δεν πληρούν τον όρο των δύο προηγούμενων παραγωγών μπορούν να ζητήσουν κατ' εξαίρεση συμμετοχή, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η παράστασή τους θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Η τελική απόφαση ανήκει στον ΘΟΚ.

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν την παράστασή τους από τις 5 Οκτωβρίου, ενώ το πρόγραμμα θα καθοριστεί από τον ΘΟΚ σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα σχήματα.

Οι ηθοποιοί θα πρέπει να είναι ενήλικες, ηλικίας 18 ετών και άνω. Η συμμετοχή ανηλίκων επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, εφόσον επιβάλλεται από το θεατρικό κείμενο και έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως γραπτή έγκριση από τον ΘΟΚ.

Κάθε σχήμα μπορεί να συμμετάσχει με μία μόνο παράσταση και είναι ελεύθερο να επιλέξει το έργο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το δυναμικό του, περιλαμβανομένου και παιδικού έργου. Η παραγωγή θα πρέπει να είναι κανονικής διάρκειας, ενδεικτικά από 50 έως 105 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου τυχόν διαλείμματος, ενώ συστήνεται η διάρκειά της χωρίς διάλειμμα να μην ξεπερνά τα 90 λεπτά.

Δεν γίνονται δεκτές συμμετοχές από ομάδες που παρουσιάζουν το ίδιο έργο με τον ίδιο σκηνοθέτη. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται και οι δύο ομάδες. Παράλληλα, οι σκηνοθέτες αναμένεται να μην αναλαμβάνουν περισσότερα από τρία διαφορετικά έργα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Η συμμετοχή επαγγελματιών ηθοποιών δεν επιτρέπεται, εκτός εάν έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή άδεια για εξαιρετικούς λόγους. Οι ομάδες μπορούν, ωστόσο, να αξιοποιούν τις βοηθητικές υπηρεσίες επαγγελματιών συντελεστών του θεάτρου για το ανέβασμα της παραγωγής τους.

Τι ισχύει για νέα κείμενα και διασκευές

Οι ομάδες που προτίθενται να παρουσιάσουν πρωτοεμφανιζόμενα θεατρικά κείμενα ή νέες διασκευές θα πρέπει να υποβάλουν το κείμενο της παράστασης για έγκριση μαζί με την αίτησή τους, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η απάντηση για την έγκριση ή μη της συμμετοχής θα αποσταλεί στον εκπρόσωπο του σχήματος μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου και θα αφορά την αρτιότητα του κειμένου. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης.

Σχήματα που επιθυμούν υποστήριξη στην επεξεργασία του κειμένου τους μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Θεατρικής Ανάπτυξης για συμβουλές από θεατρολόγο.

Βραβεία και αξιολόγηση των παραστάσεων

Τις παραστάσεις θα παρακολουθήσει Καλλιτεχνική Επιτροπή, η οποία διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΘΟΚ και αποτελείται από ανθρώπους του θεάτρου. Η Επιτροπή θα έχει τη στήριξη των θεατρολόγων του Οργανισμού και, μετά την ολοκλήρωση του Φεστιβάλ, θα αποστείλει στις ομάδες γραπτά και αναλυτικά σχόλια για τις παραγωγές τους.

Η αξιολόγηση θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την επιλογή του έργου σε συνάρτηση με το δυναμικό της ομάδας, τη σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια, τη μουσική ή τη μουσική επιμέλεια, την απόδοση των ηθοποιών και τη σύνθεση της ομάδας ή άλλες ειδικές συνθήκες.

Η Επιτροπή μπορεί να απονείμει Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο, καθώς και επαίνους, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο των συμμετοχών.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα απονομής περιορισμένου αριθμού ειδικών ατομικών ή ομαδικών βραβείων, μεταξύ άλλων για ερμηνεία ανδρικού ή γυναικείου ρόλου, σκηνοθεσία, σκηνογραφία, μουσική, συμπεριληπτικότητα, πειραματισμό, καινοτομία, τεχνολογική καινοτομία και οικολογία.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να απονείμει βραβείο αμιγώς ερασιτεχνικής παράστασης σε παραγωγή που βασίστηκε εξ ολοκλήρου στις δυνάμεις ερασιτεχνών.

Οικονομική ενίσχυση €700 στις ομάδες

Τα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ θα λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 700 ευρώ. Το ποσό ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών και το διαθέσιμο κονδύλι.

Οι παραστάσεις που θα αποσπάσουν το Α΄, Β΄ και Γ΄ Βραβείο, καθώς και η παραγωγή που ενδεχομένως λάβει το βραβείο αμιγώς ερασιτεχνικής παράστασης, θα φιλοξενηθούν σε χώρο του ΘΟΚ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2026. Τα σχήματα που θα κληθούν να παρουσιάσουν την παραγωγή τους σε Σκηνή του ΘΟΚ θα λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ.

Από τη συγκεκριμένη φιλοξενία εξαιρούνται παραστάσεις σχημάτων που παρουσιάστηκαν στις Σκηνές του ΘΟΚ μέσω του Φεστιβάλ την προηγούμενη χρονιά, ώστε, όπως αναφέρεται, να δοθεί η ίδια ευκαιρία και σε άλλες ομάδες. Μπορούν, ωστόσο, να περιληφθούν στους επαίνους.

Σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες θα απονεμηθεί Δίπλωμα Συμμετοχής.

Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης προβλέπεται και Βραβείο Συνολικής Προσφοράς για μέλη ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων με μακρόχρονη παρουσία και προσφορά στο ερασιτεχνικό θέατρο.

Κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει στον ΘΟΚ ένα μέλος της που έχει διακριθεί για τη συνεχή και ενεργή μακρόχρονη συμμετοχή του. Το βραβείο μπορεί να απονεμηθεί από την ίδια την ομάδα, υπό την αιγίδα του ΘΟΚ.

Προς νέα μορφή το 40ό Φεστιβάλ

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, οι εκπρόσωποι των ερασιτεχνικών σχημάτων καλούνται σε συνάντηση στο Κτίριο ΘΟΚ, όπου θα συζητηθούν εισηγήσεις για αλλαγές που πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά, με στόχο τη νέα μορφή του Φεστιβάλ κατά την 40ή διοργάνωσή του.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Φεστιβάλ συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της διοργάνωσης και των αποφάσεων της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.