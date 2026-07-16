Στο European Theatre Talks 2026 ο ΘΟΚ με τη Μαρίνα Μαλένη

Δημοσιεύθηκε 16.07.2026 11:13

Η ετήσια συνάντηση διαλόγου του ETC για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον πολιτισμό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αβινιόν.

«Η ελπίδα μου είναι ότι η Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα προχωρήσουν πέρα από τις απλές ανταλλαγές και θα συνεχίσουν να οικοδομούν ουσιαστικές σχέσεις. Γιατί είναι αυτές οι σχέσεις που θα επιτρέψουν στα θέατρά μας -και στις κοινωνίες μας- να παραμείνουν ανοιχτές, δημιουργικές και συνδεδεμένες για τις επόμενες δεκαετίες».

Με αυτά τα λόγια, η Εκτελεστική Διευθύντρια του Δικτύου European Theatre Convention (ETC), Heidi Wiley, έκλεισε το European Theatre Talks 2026, την ετήσια συνάντηση διαλόγου του ETC για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον πολιτισμό, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Αβινιόν.

Φωτ.: Pascal Gely

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου και των διεθνών συνεργασιών για το μέλλον των παραστατικών τεχνών.

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, ως ενεργό μέλος της European Theatre Convention (ETC), συμμετείχε δυναμικά στον διάλογο, με τη Μαρίνα Μαλένη, να εκπροσωπεί τον Οργανισμό αναλαμβάνοντας το ρόλο της συντονίστριας, καταθέτοντας εμπειρίες γύρω από τις προοπτικές της διεθνούς συνεργασίας στον χώρο του θεάτρου.

Διακεκριμένοι ομιλητές συνέβαλαν σε έναν ουσιαστικό και εμπνευσμένο διάλογο:

Georg Häusler, Director for Culture, Creativity and Sport, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Claudia Belchior, Πρόεδρος ETC & Centro Cultural de Belém

Kyu Choi, Seoul Performing Arts Festival

Rok Bozovičar, Prešernovo Gledališče Kranj

Kyung-Sung Lee, Creative VaQi

Anna Reece, Perth Festival

Cho Tung-Yen, Very Theatre & Very Mainstream Studio

Joyce Chiou, NTCH National Theater and Concert Hall Taipei

Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή, Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)

Heidi Wiley, European Theatre Convention

Φωτ.: Pascal Gely

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης το ETC Journal 2026/2027, η ετήσια έκδοση της ETC, με συνεντεύξεις, αναλύσεις και πληροφορίες για τις επερχόμενες δράσεις του δικτύου. Διαβάστε το νέο τεύχος του ETCJournal εδώ.

Το θέατρο χτίζει γέφυρες. Και μέσα από τη συνεργασία, τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών, δημιουργούνται οι σχέσεις που ενώνουν ανθρώπους, οργανισμούς και πολιτισμούς.

Φωτογραφίες: Pascal Gely.