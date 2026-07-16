ΘΟΚ: Η Μαρίνα Μαλένη νέα Γενική Διευθύντρια - Η απόφαση του ΔΣ

Δημοσιεύθηκε 16.07.2026 12:45

Ανάμεσα στους ομιλητές η Μαρίνα Μαλένη, νέα ΓΔ του ΘΟΚ, στο European Theatre Talks. © Pascal Gely / THOC.

Μέχρι να επικυρωθεί από το Υπουργικό και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο διορισμός της, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε να της προσφέρει αναπληρωματικό διορισμό στη θέση της Γενικής Διευθύντριας.

Τον διορισμό της Μαρίνας Μαλένη Κυριαζή στη θέση της Γενικής Διευθύντριας του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, έπειτα από τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης που είχε προκηρυχθεί τον Φεβρουάριο του 2026.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Ιουλίου 2026 και αφορά τη θέση που συνδυάζει τα καθήκοντα του εκτελεστικού και του καλλιτεχνικού διευθυντή. Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή του από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Ιουλίου να προσφέρει στη Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή αναπληρωματικό διορισμό στη θέση της Γενικής Διευθύντριας, μέχρι να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία επικύρωσης.

Πολυετής πορεία στον ΘΟΚ και τον πολιτισμό

Η Μαρίνα Μαλένη Κυριαζή σπούδασε Θέατρο και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, ενώ ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με την επιστροφή της στην Κύπρο εντάχθηκε στην ιδρυτική ομάδα παραγωγών του Τρίτου Προγράμματος του ΡΙΚ, όπου εργάστηκε έως το 2002 ως παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάστρια και ηθοποιός. Την περίοδο 2017-2023 παρουσίαζε επίσης την πολιτιστική τηλεοπτική εκπομπή Art Cafe, στο πλαίσιο της συνεργασίας ΘΟΚ και ΡΙΚ.

Στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου υπηρέτησε αρχικά ως ηθοποιός και από το 2001 ως Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες που περιλάμβαναν τις θεατρικές χορηγίες, τις διεθνείς συνεργασίες, την ανάπτυξη της θεατρικής συγγραφής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το μη επαγγελματικό θέατρο. Σήμερα είναι επικεφαλής της Συντονιστικής Ομάδας του ΘΟΚ και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διεθνής παρουσία και πολιτιστική πολιτική

Κατά τη διάρκεια της πορείας της έχει εργαστεί σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής, ευρωπαϊκών συνεργασιών, ανάπτυξης της θεατρικής γραφής, θεάτρου στην εκπαίδευση, διοργάνωσης φεστιβάλ και επιμέλειας των εθνικών συμμετοχών της Κύπρου στην Κουατριενάλε της Πράγας. Το 2023, η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Golden Triga.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε σειρά επιτροπών και οργανισμών που σχετίζονται με την πολιτιστική πολιτική και το θέατρο, ενώ από τον Νοέμβριο του 2023 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του πανευρωπαϊκού δικτύου European Theatre Convention (ETC).