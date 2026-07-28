OISTAT’s SENA: Το Κυπριακό Κέντρο Σκηνογραφίας ανέλαβε τη φετινή διεθνή διοργάνωση σκηνογραφίας και performance design

Δημοσιεύθηκε 28.07.2026 10:22

Η ανάθεση της διοργάνωσης αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση του έργου της CYCSTAT και της ενεργού παρουσίας της στον χώρο της σκηνογραφίας και του performance design, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου ως σημείου συνάντησης καλλιτεχνών και δημιουργών από τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχει ήδη δημοσιευθεί ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής για την έκθεση, κάτω από τη θεματική, «Backpacks for the End of the World: Survival – Urgency – Resilience».

Το Κυπριακό Κέντρο Σκηνογράφων, Αρχιτεκτόνων και Τεχνικών Θεάτρου (CYCSTAT) ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι ανέλαβε τη φετεινή έκδοση της διεθνούς διοργάνωσης OISTAT’s SENA 2026 (Southern Europe & Northern Africa Forum and Festival), η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2026 στη Λευκωσία.

Η ανάθεση της διοργάνωσης αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση του έργου της CYCSTAT και της ενεργού παρουσίας της στον χώρο της σκηνογραφίας και του performance design, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της Κύπρου ως σημείου συνάντησης καλλιτεχνών και δημιουργών από τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης έχει ήδη δημοσιευθεί ανοικτό κάλεσμα συμμετοχής για την έκθεση, κάτω από τη θεματική, «Backpacks for the End of the World: Survival – Urgency – Resilience». Η φετινή θεματική, προσκαλεί σκηνογράφους, ενδυματολόγους, σχεδιαστές φωτισμού, σχεδιαστές ήχου, video artists, εικαστικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς του ευρύτερου πεδίου του performance design από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας Αφρικής να προσεγγίσουν δημιουργικά τις έννοιες της επιβίωσης, και της ανθεκτικότητας μέσα από εικαστικές, σκηνογραφικές ή άλλες προτάσεις. Την επιμέλεια της έκθεσης έχει αναλάβει η performance designer Ελένη Ιωάννου η οποία μαζί με επιτροπή που απαρτίζεται από διακεκριμένους επαγγελματίες από την Κύπρο και το εξωτερικό θα επιλέξει τα έργα που θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης.

Η έκθεση θα πλαισιωθεί από παράλληλες δράσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις που θα ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και του κοινού, αναδεικνύοντας τον σύγχρονο ρόλο της σκηνογραφίας ως αυτόνομης καλλιτεχνικής πρακτικής και μέσου έκφρασης.

H CYCSTAT είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας που εκπροσωπεί τους σκηνογράφους, αρχιτέκτονες και τεχνικούς θεάτρου στην Κύπρο. Ως μέλος της OISTAT (International Organisation of Scenographers, Theatre Architects and Technicians), προωθεί τη διεθνή συνεργασία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την προβολή της κυπριακής δημιουργίας μέσα από εκθέσεις, συμπόσια, εργαστήρια και άλλες δράσεις.

Η OISTAT, που ιδρύθηκε το 1968 στην Πράγα, αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο επαγγελματιών της σκηνογραφίας, της θεατρικής αρχιτεκτονικής και της θεατρικής τεχνολογίας, με μέλη και εθνικά κέντρα σε περισσότερες από 50 χώρες, προωθώντας τον διάλογο, την ανταλλαγή γνώσεων και τη συνεργασία στον χώρο των παραστατικών τεχνών.

Η SENA αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιφερειακές πρωτοβουλίες της OISTAT για τη Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική. Μέσα από εκθέσεις, συζητήσεις και παράλληλες δράσεις, δημιουργεί έναν δυναμικό χώρο ανταλλαγής ιδεών και σύγχρονων πρακτικών στον χώρο της σκηνογραφίας και του performance design. Προηγούμενες διοργανώσεις φιλοξενήθηκαν στην Αίγυπτο, το Μαρόκο και τη Σερβία

Η διοργάνωση της SENA 2026 η οποία στηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και την OISTAT, αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για την Κύπρο και μια μοναδική ευκαιρία για τη διεθνή προβολή της κυπριακής δημιουργίας, ενδυναμώνοντας τις συνεργασίες και τον διάλογο με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Aνοικτό κάλεσμα γιά την έκθεση: https://drive.google.com/file/d/13il4MY4AOsaMu_obbruDr_PoWda0ZGDZ/view?usp=sharing