Ο ΘΟΚ ταξιδεύει στην Επίδαυρο με τον «Ίωνα» του Ευριπίδη

Μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεών του στην Κύπρο, ο «Ίων» του Ευριπίδη, η νέα παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ταξιδεύει στην Επίδαυρο για να κλείσει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με δύο παραστάσεις, στις 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, ο ΘΟΚ επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα λιγότερο παιγμένα έργα του Ευριπίδη, προτείνοντας μια σύγχρονη ανάγνωση που αναδεικνύει τον μεταιχμιακό χαρακτήρα του έργου, ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, τον μύθο και τον ρεαλισμό, τον μυστικισμό και τον σκεπτικισμό.

Στον πυρήνα της παράστασης βρίσκονται τα ζητήματα της ταυτότητας, της καταγωγής, του ανήκειν, της εξουσίας και της έμφυλης βίας, τα οποία αποκτούν ιδιαίτερη επικαιρότητα μέσα από μια σκηνοθετική προσέγγιση που συνομιλεί άμεσα με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται η Στέλα Φυρογένη (Κρέουσα), ο Νεοκλής Νεοκλέους (Ξούθος) και ο Γιάννης Τσουμαράκης (Ίων).

Η παραγωγή απέσπασε ιδιαίτερα θερμές κριτικές για τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες και την υψηλή αισθητική της. Κριτικοί μίλησαν για μια παράσταση «κινηματογραφικής κλίμακας», με εντυπωσιακή εικαστική ταυτότητα, δυναμική μουσική παρουσία και μια βαθιά σύγχρονη ανάγνωση του ευριπίδειου έργου, ενώ εξήραν ιδιαίτερα την ερμηνεία της Στέλας Φυρογένη στον ρόλο της Κρέουσας.

Έγραψαν για την παράσταση

Η νέα παραγωγή του ΘΟΚ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τη σκηνοθεσία, τις ερμηνείες και την υψηλή αισθητική της.

«Η παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου είναι σχεδόν κινηματογραφικής κλίμακας, φτιαγμένη ειδικά για το κοίλο της Επιδαύρου... ένα θέαμα εντυπωσιακό χωρίς να εκπίπτει στην εντυπωσιοθηρία.» Γιώργος Σαββινίδης, Ο Φιλελεύθερος

«Η θερμοκρασία της παράστασης αλλάζει όταν εμφανίζεται η Κρέουσα της Στέλας Φυρογένη. Τι ερμηνευτική δύναμη, τι τραγικό εκτόπισμα μεγατόνων... Είναι καιρός να τη γνωρίσουν και οι Έλληνες θεατές.» Ιωάννα Μπλάτσου, Το Βήμα

«Ο Θωμάς Μοσχόπουλος διάβασε το έργο τονίζοντας τον μεταιχμιακό του χαρακτήρα... Η σκηνοθεσία ανέδειξε τις δραματικές ποιότητες του έργου, προσφέροντας μια εξαιρετική Κρέουσα από τη Στέλα Φυρογένη.» Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα

Λίγα λόγια για το έργο

Η δράση του «Ίωνα» εκτυλίσσεται στο μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Η Κρέουσα, κόρη του Ερεχθέα, και ο σύζυγός της Ξούθος φτάνουν εκεί αναζητώντας χρησμό για την ατεκνία τους. Ο Απόλλωνας οδηγεί τα γεγονότα σε μια φαινομενική λύση, αποκαλύπτοντας ψευδώς στον Ξούθο ότι ο πρώτος νέος που θα συναντήσει είναι ο γιος του. Πρόκειται για τον Ίωνα, έναν νεαρό που μεγάλωσε ως υπηρέτης του ναού, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική του καταγωγή.

Η αλήθεια, όμως, είναι διαφορετική. Ο Ίων είναι παιδί της Κρέουσας και του Απόλλωνα, καρπός μιας βίαιης πράξης που η μητέρα του προσπαθεί επί χρόνια να κρατήσει κρυφή. Καθώς οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, η Κρέουσα έρχεται αντιμέτωπη με το τραύμα, την οργή και την αίσθηση αδικίας που τη συνοδεύουν. Η αναγνώριση μητέρας και γιου και η παρέμβαση της Αθηνάς οδηγούν τελικά στην αποκατάσταση της τάξης.

Ένα από τα πιο πρωτότυπα έργα του Ευριπίδη, ο «Ίων» ισορροπεί ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, ενώ πραγματεύεται με τόλμη ζητήματα ταυτότητας, νομιμότητας, εξουσίας, κοινωνικών διακρίσεων, έμφυλης βίας και της ηθικής των θεών και των ανθρώπων. Η σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου αναδεικνύει τη διαχρονικότητα αυτών των θεμάτων, προτείνοντας μια σύγχρονη ανάγνωση που καλεί τον θεατή να επανεξετάσει βεβαιότητες και στερεότυπα.

Η παραγωγή

Ο Θωμάς Μοσχόπουλος επιστρέφει στην Επίδαυρο με την τέταρτη σκηνοθεσία του στο Αρχαίο Θέατρο, επιλέγοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα έργα του ευριπίδειου corpus. Παράλληλα, η παράσταση σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεργασία του με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, μετά τον ιδιαίτερα επιτυχημένο Επιθεωρητή του Νικολάι Γκόγκολ.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Βασίλης Παπατσαρούχας, τη μουσική συνέθεσε και ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής η Nama Dama, ενώ την κίνηση και τη χορογραφία υπογράφει ο Φώτης Νικολάου. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράστασης αποτελεί ο μεικτός Χορός, μια επιλογή που ενισχύει τη σύγχρονη σκηνοθετική ανάγνωση του έργου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία - Μετάφραση - Δραματουργική επεξεργασία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά - Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας

Μουσική σύνθεση - Σχεδιασμός ηχοτοπίων - Μουσική διδασκαλία: Nama Dama

Κίνηση - Χορογραφία: Φώτης Νικολάου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Παίζουν

Γιάννης Τσουμαράκης, Στέλα Φυρογένη, Νεοκλής Νεοκλέους, Βαλεντίνος Κόκκινος, Ανδρέας Κουτσόφτας, Βασίλης Χαραλάμπους, Μαργαρίτα Ζαχαρίου, Ιωάννης Βαρβαρέσος, Δημήτρης Αντωνίου, καθώς και οι Βασίλης Αθανασόπουλος, Γρηγόρης Γεωργίου, Νικόλας Γραμματικόπουλος, Μαρία Δράκου, Ιωάννα Κορδάτου, Θεοφάνης Κοσμάς, Μάριαν Κυπριανού, Δημήτρης Λαγούτης, Πέλλα Μακροδημήτρη, Θεόφιλος Μανόλογλου, Αθηνά Μουστάκα, Χρήστος Παπαδόπουλος, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Κρις Σπύρου και Μαρία Τσιάκκα.

Μουσικοί επί σκηνής: Nama Dama, Ζήνωνας Οικονομίδης, Νικόλας Τσαγγάρης.

Πληροφορίες

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

28 & 29 Αυγούστου 2026

Προπώληση εισιτηρίων: More.com

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λούτσιος