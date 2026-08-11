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Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους φέρνει τη «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παππά στην Αθήνα
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.08.2026 10:39
Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους φέρνει τη «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παππά στην Αθήνα

Η Κύπρια ηθοποιός συμμετέχει τον Σεπτέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου, έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών, με τον Γάλλο μεταφραστή του έργου Jacques Bouchard να αναμένεται στην παράσταση.

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει τον Σεπτέμβριο η Κύπρια ηθοποιός Βαλεντίνα Σοφοκλέους, παρουσιάζοντας το έργο «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παππά. Η συμμετοχή της προτάθηκε από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, ενώ στην παράσταση αναμένεται να παραστεί και ο Γάλλος μεταφραστής του έργου, Jacques Bouchard.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Θεάτρου Ροή, η συμμετοχή της Βαλεντίνας Σοφοκλέους στο φεστιβάλ έγινε ύστερα από πρόταση των διοργανωτών.

Το έργο «Θεοδώρα» είναι γραμμένο από την Ειρήνη Παππά και πραγματεύεται τη ζωή της Βυζαντινής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε κυπριακές ρίζες.

Το έργο έχει μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα από τον Γάλλο Jacques Bouchard, φίλο της Ειρήνης Παππά. Όπως αναφέρεται, ο Γάλλος μεταφραστής αναμένεται να παραστεί στην παράσταση της Βαλεντίνας Σοφοκλέους στην Αθήνα.

Η παρουσίαση της «Θεοδώρας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου εντάσσεται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΗΦ)

Tags

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
θεατρικό αναλόγιο
«Θεοδώρα»
Ειρήνη Παππά
Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου
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