Η Βαλεντίνα Σοφοκλέους φέρνει τη «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παππά στην Αθήνα

Στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου στην Αθήνα θα συμμετάσχει τον Σεπτέμβριο η Κύπρια ηθοποιός Βαλεντίνα Σοφοκλέους, παρουσιάζοντας το έργο «Θεοδώρα» της Ειρήνης Παππά. Η συμμετοχή της προτάθηκε από τους διοργανωτές του φεστιβάλ, ενώ στην παράσταση αναμένεται να παραστεί και ο Γάλλος μεταφραστής του έργου, Jacques Bouchard.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Θεάτρου Ροή, η συμμετοχή της Βαλεντίνας Σοφοκλέους στο φεστιβάλ έγινε ύστερα από πρόταση των διοργανωτών.

Το έργο «Θεοδώρα» είναι γραμμένο από την Ειρήνη Παππά και πραγματεύεται τη ζωή της Βυζαντινής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε κυπριακές ρίζες.

Το έργο έχει μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα από τον Γάλλο Jacques Bouchard, φίλο της Ειρήνης Παππά. Όπως αναφέρεται, ο Γάλλος μεταφραστής αναμένεται να παραστεί στην παράσταση της Βαλεντίνας Σοφοκλέους στην Αθήνα.

Η παρουσίαση της «Θεοδώρας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεατρικού Αναλογίου εντάσσεται στο πρόγραμμα της διοργάνωσης του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΗΦ)