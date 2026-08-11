Δέκα θεατρικές ομάδες συναντώνται στο 20ο Φεστιβάλ Θεάτρου της Θεατρικής Ομάδας «Παράβαση» Λυμπιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Παράβασης», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα παρουσιαστούν παραστάσεις από 10 θεατρικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης και μιας τουρκοκυπριακής. Συγκεκριμένα, την αρχή κάνει στις 28 Αυγούστου η «Παράβαση» Λυμπιών, με την ομάδα «Tabula Rasa» και τον Θεατρικό Όμιλο Δήμου Δερύνειας να παίρνουν σκυτάλη στις 30 και 31 Αυγούστου αντιστοίχως.

Ακολουθούν οι ομάδες «Teatro Angelico» και «Φώσηθοι», στις 2 και 4 Σεπτεμβρίου αντιστοίχως, με την τ/κ ομάδα «Tiyatro Su» και την ομάδα «Τέταρτος Τοίχος» να παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου αντιστοίχως.

Στις 9 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή η θεατρική ομάδα «I(w)in the margins», στις 10 του μηνός η Θεατρική Ομάδα Παρωδία και, τέλος, στις 11 Σεπτεμβρίου το Θεατρικό Εργαστήρι «Χρυστάλλα Καλλένου».

Όλες οι παραστάσεις παρουσιάζονται στο Αμφιθέατρο Ιδαλίου και αρχίζουν στις 20:30.

(ΚΥΠΕ/ΠΧ/ΗΦ)