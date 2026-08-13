Parathyro logo
Επίκαιρα
Θέματα
Θέατρο
Κυπριακή παρουσία στο World Theatre Festival 2026 με «Το Αστρογέννητο Παιδί»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 13.08.2026 15:20
Κυπριακή παρουσία στο World Theatre Festival 2026 με «Το Αστρογέννητο Παιδί»

Το Θεατρικό Εργαστήριο Μόνικα Μελέκη θα εκπροσωπήσει την Κύπρο Louder Together – World Theatre Festival 2026, στην Αμβέρσα του Βελγίου, παρουσιάζοντας στις 26 Αυγούστου 2026 το έργο «Το Αστρογέννητο Παιδί» του Όσκαρ Ουάιλντ, έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή του ανάμεσα σε περισσότερες από 80 προτάσεις από περίπου 40 χώρες.

Το Θεατρικό Εργαστήρι είχε στις 3 Αυγούστου συνάντηση με τον Δήμαρχο Λάρνακας, Ανδρέα Βύρα, με θέμα τη συμμετοχή της παιδικής θεατρικής ομάδας στο Louder Together – World Theatre Festival 2026, που θα πραγματοποιηθεί στην Αμβέρσα του Βελγίου, από τις 21 έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση «έγινε ενημέρωση για την προετοιμασία της αποστολής, ενώ συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους ο Δήμος Λάρνακας θα στηρίξει την προσπάθεια των παιδιών, τα οποία θα εκπροσωπήσουν επάξια την πόλη της Λάρνακας και την Κύπρο γενικότερα στο εξωτερικό».

Η συμμετοχή αυτή, σημειώνεται, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση, καθώς η παράσταση επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερες από 80 προτάσεις από περίπου 40 χώρες, ενώ στο τελικό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν παραστάσεις από μόλις 17 χώρες.

Η Αμβέρσα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1993, αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό πολιτισμού και τέχνης, προσφέροντας στα παιδιά μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής, προστίθεται.

Η παράσταση είναι σε σκηνοθεσία Μόνικας Μελέκη, με μουσική του Αντρέα Γερολέμου, χορογραφίες του Πρόδρομου Μαρνέρου και φωνητική διδασκαλία της Έλενας Κώστα.

Το Θεατρικό Εργαστήριο Μόνικα Μελέκη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο και τον Δήμο Λάρνακας για τη στήριξη και το έμπρακτο ενδιαφέρον τους προς τους μικρούς μας καλλιτέχνες.

(ΚΥΠΕ/ΣΧ/ΓΒΑ)

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Θεατρικό Εργαστήρι Μόνικας Μελέκη
World Theatre Festival 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα