Η «Φαίδρα» της Σάρα Ρουλ ανεβαίνει στη Νέα Υόρκη με την Τζούλιαν Μουρ στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζούλιαν Μουρ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στη νέα θεατρική παραγωγή της υποψήφιας για Tony, Σάρα Ρουλ, αυτόν τον χειμώνα στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη Φαίδρα σε μια σύγχρονη διασκευή του μύθου, όπου η θεά Αφροδίτη τη σημαδεύει με τα βέλη της, κάνοντάς την να ερωτευτεί παράφορα τον θετό της γιο, Ιππόλυτο.

Το έργο εξερευνά το χάσμα ανάμεσα στη λογική και τον πόθο, ειδικά όταν πρόκειται για μια γυναίκα που αρνείται να καταπιέσει την επιθυμία της.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, oι παραστάσεις του «Faydra» σε σκηνοθεσία Λες Γουότερς και παραγωγή του Manhattan Theatre Club (MTC) θα ξεκινήσουν στο New York City Center του Μανχάταν στις 2 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 25 του ίδιου μήνα.

Αν και είναι ευρύτερα γνωστή για την κινηματογραφική της διαδρομή, με αποκορύφωμα το Όσκαρ για το «Still Alice» (2014), αλλά και τις ερμηνείες της σε ταινίες όπως «Boogie Nights», «The Big Lebowski», «Far From Heaven», «The End of the Affair», «The Hours» και «May December», η Μουρ ξεκίνησε την καριέρα της από το θέατρο. Το 2006 εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ στο δράμα του David Hare «The Vertical Hour», ενώ για τέσσερα χρόνια συμμετείχε στη θεατρική ομάδα του «Uncle Vanya» υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Άντρε Γκρέγκορι.

Η Σάρα Ρουλ έχει γράψει στο παρελθόν τα έργα «The Clean House», «Eurydice», «For Peter Pan on Her 70th Birthday», καθώς και το υποψήφιο για βραβείο Tony «In the Next Room».

Τόσο το «The Clean House» όσο και το «In the Next Room ήταν υποψήφια για Πούλιτζερ.

«Η τολμηρή, αστεία και καθηλωτική ματιά της Σάρα Ρουλ πάνω σε αυτή την κλασική ιστορία θα φέρει την εξαιρετικά ταλαντούχα Τζούλιαν Μουρ ξανά στη σκηνή του θεάτρου, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει την επιστροφή του Λες Γουότερς στο MTC μετά από τρεις δεκαετίες», ανέφερε σε δήλωσή της η καλλιτεχνική διευθύντρια του Manhattan Theatre Club, Νίκι Χάντερ.

«Ανυπομονούμε να ανακοινώσουμε τα νέα μέλη αυτού του συναρπαστικού θιάσου τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ