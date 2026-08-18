Κέιτ Μπλάνσετ και Νίνα Χος στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου με το Electra/Persona

Στη σκηνή Lyttelton του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου σηκώνει αυλαία στις 19 Αυγούστου μίαα από τις πλέον αναμενόμενες παραστάσεις της φετινής χρονιάς. Μετά την ταινία Tar, Κέιτ Μπλάνσετ και Νίνα Χος συμπράττουν και πάλι, πρωταγωνιστώντας στην παράσταση «Electra/Persona».

Η παραγωγή, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Αυστραλού Μπένεντικτ Άντριους, που δημοσίευσε και φωτογραφίες από τις πρόβες, φιλοδοξεί να συνδέσει δύο έργα, που έχουν γραφτεί με διαφορά άνω των δύο χιλιετιών: Από τη μία την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και από την άλλη την «Persona» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν του 1966.

Θεατρικά είναι η πρώτη συνεργασία των δύο ηθοποιών, σε μία παράσταση που φιλοδοξεί να εξετάσει την ταυτότητα και το σημείο που ο πραγματικός εαυτός ενός ανθρώπου συγχέεται με τον ρόλο.

«Ποιος ρόλος τελικά σε διέλυσε;» είναι το ερώτημα γύρω από το οποίο αναπτύσσεται το «Electra/Persona», με την Ηλέκτρα να παραμένει εγκλωβισμένη στο πένθος και την οργή περιμένοντας τη δικαίωση και την ηθοποιό Ελίζαμπετ, της Persona, να σωπαίνει την ώρα που ερμηνεύει στη σκηνή την ηρωίδα του Σοφοκλή. Αμέσως αποσύρεται και η νοσοκόμα Άλμα αναλαμβάνει να τη φροντίσει.

Εναλλαγή ρόλων

Το παιχνίδι των ταυτοτήτων, που είναι κεντρικό στην παράσταση, επεκτείνεται και στις πρωταγωνίστριες. Καθημερινά, Κέιτ Μπλάνσετ και Νίνα Χος θα μοιράζονται τέσσερις ρόλους, χωρίς το κοινό να γνωρίζει ποια θα ερμηνεύσει και ποιον. Η αποκάλυψη θα γίνεται κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Η πρωταγωνίστρια που εμφανίζεται ως Ηλέκτρα στο πρώτο μέρος μεταμορφώνεται σε Ελίζαμπετ στο δεύτερο. Αντίστοιχα, εκείνη που αναλαμβάνει τον ρόλο της Κλυταιμνήστρας περνά στη συνέχεια στον χαρακτήρα της Άλμα.

Μαζί τους εμφανίζονται η Έλα Λίλι Χάιλαντ και ο Πάτρικ Ρόμπινσον, ενώ στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Πίτερ Ίστλαντ, Φράνκι Λίπμαν, Σίλια Νέλσον και Νάταλι Τόμας.

Το «Electra/Persona» θα παρουσιάζεται στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου έως τις 10 Οκτωβρίου, ενώ οι παραστάσεις είναι sold out.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, protothema.gr