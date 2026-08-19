Μετά από 30 χρόνια ολοκληρώνεται το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας - Υπεγράφη η συμφωνία (βίντεο, φώτος)

Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεατρικού χώρου στην κατεχόμενη Λευκωσία, υπογράφηκε η σύμβαση για την ολοκλήρωση του Θεατρικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Τουρκοκυπριακού Δήμου Λευκωσίας (LTB).

Η παρουσίαση του έργου και η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκαν στο κτήριο του Τουρκοκυπριακού Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας στη Νεάπολη, παρουσία του Τουρκοκύπριου δημάρχου Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί και του καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Γιασάρ Ερσόι.

Πηγή: Μεχμέτ Χαρμαντζί / Instagram.

Τη σύμβαση κατασκευής υπέγραψαν ο Χαρμαντζί και ο Μουσταφά Καματζίογλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της KAMTEK Ltd.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το έργο θα κοστίσει 330 εκατ. τουρκικές λίρες και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του τ/κ Δήμου Λευκωσίας. Στόχος είναι το νέο κέντρο να είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει το 24ο Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου, το 2028.

Μια ιστορία που άρχισε το 1996

Όπως ανέφερε ο Χαρμαντζί, η ιστορία του έργου ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, το 1996, όταν ο Γιασάρ Ερσόι κατέθεσε την πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεατρικού κτηρίου στη Λευκωσία.

«Όταν ο Γιασάρ Ερσόι κατέθεσε την πρόταση να αποκτήσει η Λευκωσία ένα σύγχρονο κτήριο θεάτρου, στην πραγματικότητα δεν έμπαιναν τα θεμέλια ενός κτηρίου, αλλά ενός ονείρου», ανέφερε ο Χαρμαντζί.

Η πορεία του έργου, ωστόσο, σημαδεύτηκε από επανειλημμένες διακοπές, με την κατασκευή να παραμένει ημιτελής για χρόνια. Ο Χαρμαντζί χαρακτήρισε, μάλιστα, το εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο ως μια «εικόνα ντροπής» που παρέμενε για χρόνια στο κέντρο της Λευκωσίας.

Υπενθύμισε δε ότι, όταν ανέλαβε καθήκοντα το 2014 είχε δεσμευθεί για την ολοκλήρωση του θεατρικού κτηρίου. Όπως είπε, προτεραιότητα τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε στην οικονομική εξυγίανση και την ενίσχυση της θεσμικής δομής του Δήμου, ώστε πλέον να μπορεί να στραφεί σε βασικές ανάγκες της πόλης που παρέμεναν σε εκκρεμότητα.

Σε ανάρτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Χαρμαντζί απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη συλλογική διάσταση του έργου. «Ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, το κάναμε με την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των Λευκωσιατών», έγραψε, σημειώνοντας ότι η χαρά του δεν είναι προσωπική, αλλά «η χαρά του να μπορούμε, για ακόμη μία φορά, να πούμε "όλοι μαζί τα καταφέραμε"».

Ευχαρίστησε παράλληλα τον Γιασάρ Ερσόι για την προσπάθεια που κατέβαλε επί τρεις δεκαετίες για την υλοποίηση του έργου, αναφέροντας ότι οι δυο τους έζησαν συγκινητικές στιγμές κατά την παρουσίασή του. «Σήμερα η Λευκωσία έκανε το πρώτο βήμα για τη νέα σκηνή στην οποία θα αφηγηθεί τη δική της ιστορία», κατέληξε.

«Το θέατρο είναι ο καθρέφτης του πολιτιστικού επιπέδου μιας χώρας»

Πηγή: Facebook.

Ο Γιασάρ Ερσόι αναφέρθηκε από την πλευρά του στην πορεία των τριών δεκαετιών από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι τη σημερινή υπογραφή.

Όπως είπε, πριν από 30 χρόνια ξεκίνησαν την προσπάθεια πιστεύοντας στην αναγκαιότητα του έργου, καθώς υπήρχε ένα μεγάλο κενό στις πολιτιστικές υποδομές.

«Το θέατρο είναι ο καθρέφτης του πολιτιστικού επιπέδου μιας χώρας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την ύπαρξη ενός σύγχρονου θεατρικού κτηρίου ένδειξη εκσυγχρονισμού και πολιτισμού.

Για τον Ερσόι, η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί ουσιαστικά την πραγματοποίηση ενός ονείρου που παρέμενε ανολοκλήρωτο επί τρεις δεκαετίες.

«Ένα παράθυρο προς τον κόσμο από τη Λευκωσία»

Τη δική του διάσταση στη σημασία του έργου έδωσε ο Τ/κ ηθοποιός Ιζέλ Σεϊλανί, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» για το Θεατρικό και Πολιτιστικό Κέντρο του τ/κ Δήμου Λευκωσίας.

«Γινόμαστε μάρτυρες μιας ιστορικής ημέρας», έγραψε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός ονείρου που, ακόμη και ύστερα από εκατό χρόνια, θα μνημονεύεται ως μια επένδυση στην τέχνη και τον πολιτισμό της πόλης.

Πηγή: Izel Seylani / Facebook

Ο Σεϊλανί αναφέρθηκε στη μετατροπή ενός ονείρου τριάντα χρόνων σε πραγματικότητα και στάθηκε ιδιαίτερα στην πολυετή προσπάθεια του Γιασάρ Ερσόι, τον οποίο αποκαλεί «δάσκαλό» του και ο οποίος, όπως σημειώνει, εργάστηκε ακούραστα από την πρώτη ημέρα για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς τον Τουρκοκύπριο δήμαρχο Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί για τη σταθερή προσήλωσή του στην προσπάθεια ώστε η παρουσία της τέχνης και των καλλιτεχνών στην πρωτεύουσα να αποκτήσει μια στέγη αντάξια της πόλης και των ανθρώπων της.

Ευχαρίστησε επίσης τον Χαρμαντζί για την απόφασή του να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, αναλαμβάνοντας, όπως ανέφερε, την πρόκληση να το κάνει πραγματικότητα και μεταφέροντας μαζί του «τη στήριξη, την πίστη και την ελπίδα των ανθρώπων της Λευκωσίας».

Ο Σεϊλανί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην παγκύπρια διάσταση που θεωρεί ότι μπορεί να αποκτήσει το νέο θέατρο. Έχοντας, όπως έγραψε, βρεθεί ως άνθρωπος του θεάτρου σχεδόν σε κάθε μικρή και μεγάλη σκηνή και αμφιθέατρο του τόπου, «από την Πάφο μέχρι τη Λεύκα και από την Καρπασία μέχρι τη Λεμεσό», εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα σκηνή θα εξελιχθεί σε «κόσμημα ολόκληρου του νησιού», σε ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα και σε χώρο φιλοξενίας διεθνών διοργανώσεων.

«Αυτή η σκηνή θα είναι ένα παράθυρο προς τον κόσμο από τη Λευκωσία, ένας ναός της τέχνης και το σπίτι των καλλιτεχνών», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Σεϊλανί σημείωσε ότι οι άνθρωποι του θεάτρου θα συνεχίσουν να δημιουργούν χωρίς να εγκαταλείπουν την προσπάθεια, «πάντα πιο δυνατοί, με περισσότερη πίστη και περισσότερη ελπίδα», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη προσπάθεια, την εργασία, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την αποφασιστικότητα των αμέτρητων ανθρώπων που συνέβαλαν ώστε το όνειρο τριάντα χρόνων να φτάσει σήμερα στο σημείο να γίνεται πραγματικότητα.