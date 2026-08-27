«Performing Menander Today»: Ανοιχτή πρόσκληση για εισηγήσεις γύρω από τον Μένανδρο

Πώς ανεβαίνει ο Μένανδρος στη σκηνή σήμερα; Πώς μπορούν τα έργα και τα σωζόμενα αποσπάσματά του να μεταφραστούν, να διασκευαστούν και να αποκτήσουν νέα θεατρική ζωή;

Στη σύγχρονη σκηνική παρουσία και πρόσληψη του έργου του σημαντικότερου εκπροσώπου της αθηναϊκής Νέας Κωμωδίας εστιάζει το διεθνές συνέδριο «Performing Menander Today – Ανεβάζοντας τον Μένανδρο σήμερα», που συνδιοργανώνουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου στις 17 και 18 Απριλίου 2027, στη Λεμεσό.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Menander Redivivus: New Comedy on the Modern Stage και φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν χώρο συνάντησης ανάμεσα σε κλασικούς φιλολόγους, μελετητές του θεάτρου, νέους ερευνητές και ανθρώπους της θεατρικής πράξης.

Στις θεματικές του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι σύγχρονες παραστάσεις έργων του Μενάνδρου, η μετάφραση και η διασκευή τους, η δραματουργική ανασύνθεση σωζόμενων αποσπασμάτων, καθώς και ζητήματα σκηνογραφίας, υποκριτικής και σύγχρονης πρόσληψης της Νέας Κωμωδίας.

Παράλληλα με τις επιστημονικές εισηγήσεις, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πρακτικά εργαστήρια σκηνογραφίας, υποκριτικής και σκηνοθεσίας, καθώς και στρογγυλή τράπεζα με επαγγελματίες του θεάτρου, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και τη σκηνική πράξη.

Ανοιχτή πρόσκληση για εισηγήσεις

Οι διοργανωτές απευθύνουν πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για 20λεπτες εισηγήσεις, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε μορφή PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση kyriaki.ioannidou3@ouc.ac.cy, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του συνεδρίου είναι δωρεάν.

Performing Menander Today – Ανεβάζοντας τον Μένανδρο σήμερα

17–18 Απριλίου 2027

Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 1 Σεπτεμβρίου 2026