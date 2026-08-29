Στην Επίδαυρο η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα για τον «Ίωνα» του ΘΟΚ

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Κλέα Παπαέλληνα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά μια σημαντική στιγμή για την παρουσία και προβολή του κυπριακού θεάτρου στην Ελλάδα, αλλά και για την ανάδειξη της δυναμικής του ως φορέα πολιτιστικής διπλωματίας. Η Υφυπουργός παρέστη την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπου παρακολούθησε την παράσταση «Ίων» του Ευριπίδη, σε παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Η παρουσία της στην Επίδαυρο εξέφρασε την έμπρακτη στήριξη προς το κυπριακό θέατρο και τους δημιουργούς του, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της Κυβέρνησης για ενίσχυση και προώθηση δράσεων πολιτιστικής διπλωματίας.

Ο ΘΟΚ παρουσίασε στο ελλαδικό κοινό ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, επιστρέφοντας δυναμικά στην Επίδαυρο έπειτα από πολυετή απουσία.

Η παραγωγή, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου, σηματοδότησε την ολοκλήρωση του φετινού Φεστιβάλ Επιδαύρου, φέρνοντας επί σκηνής μια εκλεκτή ομάδα συντελεστών.

Βαθιά ανθρωποκεντρικό έργο, ο «Ίων» κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα ταυτότητας και του ανήκειν.

Στην παράσταση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, πρέσβεις και εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών άλλων χωρών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Αναστάσιος Χρόνης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου, η Αναπληρώτρια Αρχηγός της Διπλωματικής Αποστολής, Χριστίνα-Στέλλα Ζίγκα, στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και ο Διευθυντής του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδης Νικήτα.

Συγχαίροντας τους συντελεστές για την παρουσίαση της παραγωγής στην Επίδαυρο, η Κλέα Παπαέλληνα υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας με τον ΘΟΚ, με στόχο την από κοινού προώθηση και ενίσχυση του κυπριακού θεατρικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, η Υφυπουργός προσκάλεσε τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινό, να επισκεφθεί την Κύπρο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.