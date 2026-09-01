Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου το 24ο Pafos Aphrodite Festival με το μελόδραμα του Gaetano Donizetti «Το Ελιξίριο του Έρωτα»

Η φετινή διοργάνωση έχει στο επίκεντρό της το μελόδραμα σε δύο πράξεις του Gaetano Donizetti «Το Ελιξίριο του Έρωτα», ένα έργο που συνδυάζει τη μελωδική ευρηματικότητα, το χιούμορ, τον ρομαντισμό και τη συγκίνηση, προσφέροντας στο κοινό μια όπερα με ανάλαφρο αλλά και ουσιαστικό ανθρώπινο χαρακτήρα.

Στην τελική ευθεία πριν από τη μεγάλη αυλαία, η Πάφος ετοιμάζεται να υποδεχθεί φίλους της όπερας και του πολιτισμού από ολόκληρη την Κύπρο και το εξωτερικό. Για ακόμη μία χρονιά, ο ιστορικός χώρος του Μεσαιωνικού Κάστρου θα μεταμορφωθεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές υπαίθριες λυρικές σκηνές της Μεσογείου.

Παράλληλα, η φετινή διοργάνωση αποκτά και έναν ευρύτερο συμβολισμό, καθώς ανοίγει τον δρόμο προς την 25η επέτειο του θεσμού το 2027 και προς ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον της όπερας στην Πάφο και την Κύπρο.

Σε διάσκεψη Τύπου τη Δευτέρα το βράδυ σε ξενοδοχείο της Πάφου, ο Λοΐζος Παναγή, Ιστορικός Μουσικολόγος και εκπρόσωπος της Μουσικολογικής Ένωσης Κύπρου, αναφέρθηκε στο έργο του Donizetti, υπογραμμίζοντας τη σημαντική θέση που κατέχει στην ιστορία της όπερας.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του, το μελόδραμα σε δύο πράξεις «Το Ελιξίριο του Έρωτα», το οποίο συντέθηκε σε συντομότατο χρονικό διάστημα δεκαπέντε, κατ’ άλλους τριάντα ημέρες αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην κατηγορία της κωμικής όπερας του 19ου αιώνα.

Πρόσθεσε ότι η όπερα αφηγείται μια συναρπαστική και συγκινητική ιστορία αγάπης και ελπίδας, χαρακτηριζόμενη από μια μελωδική εφευρετικότητα που δένει ιδανικά με το κωμικό της στοιχείο.

Η επανεκκίνηση του Pafos Aphrodite Festival πριν από δύο χρόνια σηματοδότησε την επιστροφή ενός σημαντικού πολιτιστικού θεσμού της Πάφου, ανέφερε στον δικό του χαιρετισμό ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου.

Σήμερα, συνέχισε, το ζητούμενο δεν είναι πλέον η επανεκκίνηση, αλλά η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη του Φεστιβάλ.

Ο κ. Ονησιφόρου εξέφρασε την προσδοκία για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ώστε να δημιουργηθούν από κοινού οι προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την περαιτέρω αναβάθμιση του Φεστιβάλ.

Όπως ανέφερε, η διοργάνωση ενός Φεστιβάλ αυτού του μεγέθους και αυτών των απαιτήσεων δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται σχεδιασμό, επαγγελματισμό, συνεργασία και, κυρίως, ανθρώπους και οργανισμούς που πιστεύουν στην αξία του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επόμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι το 2027 θα πραγματοποιηθεί η 25η διοργάνωση του Pafos Aphrodite Festival, μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στη μακρόχρονη πορεία του θεσμού.

«Είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον και να σχεδιάσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προοπτική τη συνέχεια και την περαιτέρω ανάπτυξη του Φεστιβάλ», ανέφερε.

Τη χαρά του για την πρόσκληση από την Κύπρο εξέφρασε ο Karen Durgaryan, Μαέστρος του Armenian National Opera and Ballet Theatre.

Απηύθυνε, όπως είπε, ένα μεγάλο «μπράβο» στην Κύπρο για το γεγονός ότι διαθέτει Συμφωνική Ορχήστρα, αλλά και για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων τέτοιας εμβέλειας, στις οποίες συμμετέχουν καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, παρουσιάζοντας την κλασική μουσική και την ομορφιά των έργων αυτών.

Η Κύπρος, ανέφερε, είναι μια πολύ δυνατή χώρα, καθώς έχει τη δυνατότητα να δείχνει την καλοσύνη μέσα από την τέχνη και ιδιαίτερα μέσα από την όπερα.

Στη σημασία του θεσμού για την Πάφο και την Κύπρο αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η Πάφος, όπως ανέφερε, δικαιούται να είναι περήφανη, καθώς «δεν είναι εύκολο σπορ η όπερα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

«Δεν είναι φτηνό σπορ η όπερα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Πάφος, για 24 χρόνια, συνεχίζει να επιμένει και να «σπρώχνει» και την Πολιτεία να στηρίζει μια σπουδαία μορφή τέχνης.

Ο κ. Παπαγεωργίου ανέφερε πως η Κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου θεσμού της Πάφου για την πολιτιστική και τουριστική εικόνα της πόλης αλλά και της Κύπρου ευρύτερα, αποφάσισε την έμπρακτη στήριξή του και προχώρησε, μέσω του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στην παραχώρηση της φετινής χορηγίας για τη διοργάνωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανέφερε, το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφασή του, έθεσε τις βάσεις για ένα νέο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας για την ανάπτυξη του τομέα της όπερας στην Κύπρο και ειδικά στην Πάφο, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης του θεσμού.

Ειδικότερα, είπε, το 2027, με αφορμή την 25η διοργάνωση, προγραμματίζεται η εφαρμογή ενός νέου σχήματος συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Πάφου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η ενίσχυση της καλλιτεχνικής ποιότητας της διοργάνωσης, χωρίς να μειώνεται η αξία και η προσπάθεια όλων των προηγούμενων ετών.

Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, Μάριος Ιωάννου Ηλία, διερωτήθηκε ποιός τόπος θα μπορούσε να είναι καταλληλότερος από την Πάφο, την πόλη της Αφροδίτης, για την παρουσίαση του “Ελιξιρίου του Έρωτα”;

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια όπερα που καλεί το κοινό να αναρωτηθεί αν η αγάπη χρειάζεται μαγεία ή απλώς το θάρρος να εκφραστεί.

Οι μουσικοί, σημείωσε ο κ. Ηλία, έχουν την ευκαιρία να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας ολοκληρωμένης λυρικής παραγωγής, ενώ το κυπριακό κοινό προσκαλείται να ανακαλύψει τη μοναδική δύναμη της όπερας, όπου η μουσική συναντά το θέατρο και η τέχνη αποκτά νέα διάσταση στο σκηνικό του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

Χαιρετισμό απηύθυνε τέλος ο Σάββας Παπαθωμάς, εκπρόσωπος της Τράπεζας Κύπρου, χορηγού Φεστιβάλ.

Εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνεια για τη στήριξη του Pafos Aphrodite Festival, ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι στην Τράπεζα Κύπρου πιστεύουν πως ο πολιτισμός και οι τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης και της ευημερίας της κοινωνίας.

«Για αυτό και διαχρονικά στεκόμαστε δίπλα σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και προβάλλουν τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας», ανέφερε.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση, όπως σημείωσε, προκαλεί και το γεγονός ότι η φετινή διοργάνωση δίνει έμφαση στη συμμετοχή των Κυπρίων καλλιτεχνών.

Όπως αναφέρθηκε, το φετινό Φεστιβάλ παρουσιάζει το αριστούργημα του Gaetano Donizetti, «L'Elisir d'Amore» (Το Ελιξίριο του Έρωτα), μία από τις πιο αγαπημένες κωμικές όπερες του παγκόσμιου λυρικού ρεπερτορίου. Από την πρεμιέρα της το 1832 μέχρι σήμερα, η όπερα εξακολουθεί να γοητεύει το κοινό με τον μοναδικό συνδυασμό χιούμορ, ρομαντισμού και συγκίνησης. Ανάμεσα στις κορυφαίες μουσικές στιγμές του έργου ξεχωρίζει η περίφημη άρια «Una furtiva lagrima», μία από τις διασημότερες και πιο αναγνωρίσιμες άριες στην ιστορία της όπερας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Νεμορίνο, ένας απλός και αθεράπευτα ερωτευμένος νέος, ο οποίος πιστεύει πως ένα «μαγικό ελιξίριο» μπορεί να τον βοηθήσει να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του Αντίνας. Μέσα από κωμικές ανατροπές, παρεξηγήσεις και απρόσμενες εξελίξεις, το έργο καταλήγει σε μια διαχρονική αλήθεια: κανένα φίλτρο δεν είναι ισχυρότερο από την ειλικρίνεια και την αληθινή αγάπη.

Το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας «Alexander Spendiaryan», σε συνεργασία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, παρουσιάζει μια νέα και σύγχρονη σκηνική προσέγγιση της όπερας, μεταφέροντας τη δράση σε έναν συμβολικό μετα-αποκαλυπτικό κόσμο. Πρόκειται για μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών καλλιτεχνών και μουσικών από την Αρμενία και το εξωτερικό.

Με φόντο το φωτισμένο Μεσαιωνικό Κάστρο και τη θάλασσα της Πάφου, οι δύο παραστάσεις συνδυάζουν μουσική, σκηνική τέχνη, αρχιτεκτονική και φυσικό τοπίο, δημιουργώντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που έχει καθιερώσει το Pafos Aphrodite Festival ως έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Κύπρου.

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω της Ticketmaster Κύπρου και σε όλα τα καταστήματα ACS. Διατίθεται επίσης περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων προνομιακής κατηγορίας (€150), τα οποία περιλαμβάνουν πρόσβαση στη δεξίωση μετά την παράσταση, με φαγητό και ποτό, καθώς και το συλλεκτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να εξασφαλίσει έγκαιρα τα εισιτήριά του και να γίνει μέρος μιας ξεχωριστής μουσικής εμπειρίας, σε ένα από τα ομορφότερα φυσικά σκηνικά της Μεσογείου.

Θεσμικός Χορηγός είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και χορηγοί Τράπεζα Κύπρου, allwyn. Σημειώνεται πως στην έναρξη της διάσκεψης τύπου προβλήθηκε απόσπασμα από την όπερα. Στο τέλος της διάσκεψης διοργανώθηκε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη σοπράνο Μαρίζα Αναστασιάδη τον φλαουτίστα Κωνσταντίνο Μακαρίτη και την πιανίστα Μαριάννα Γεωργίου.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΜΚ)