Ο ΘΟΚ επέστρεψε αυτόνομα στην Επίδαυρο με τον «Ίωνα»

Σε δύο βραδιές, στις 28 και 29 Αυγούστου ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) επέστρεψε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, παρουσιάζοντας τον «Ίωνα» του Ευριπίδη, σε μετάφραση, σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία του Θωμά Μοσχόπουλου.

Σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ο ΘΟΚ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η επάνοδός του αυτόνομα στην Επίδαυρο (μετά την περσινή συμπαραγωγή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος), «επισφραγίστηκε από τη θερμή υποδοχή του κοινού, τον ενθουσιασμό και το παρατεταμένο χειροκρότημα που αγκάλιασε την παράσταση και τους συντελεστές της, ρίχνοντας την αυλαία του φετινού Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου».

«Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ο Ίων παρέλαβε τη σκυτάλη από τους σπουδαίους δημιουργούς του παρελθόντος, συνεχίζοντας έναν διάλογο με την ιστορία και τη μεγάλη παράδοση που έχτισε ο ΘΟΚ στη σκηνική ερμηνεία του αρχαίου ελληνικού δράματος», τονίζεται.

Για την παράσταση ταξίδεψαν ειδικά από την Κύπρο η Υφυπουργός Πολιτισμού, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, και ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Παπαγεωργίου.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου, Μιχαήλ Μαρμαρινός, μαζί με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΘΟΚ, Παντελή Βουτουρή, την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΘΟΚ, Έλενα Παπαδοπούλου και τη Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού, Μαρίνα Μαλένη-Κυριαζή, υποδέχθηκαν στον χώρο της Επιδαύρου τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης της Ελλάδος, Νίκο Ανδρουλάκη, την τέως Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδος, ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Λυδία Κονιόρδου, τους Πρέσβεις στην Αθήνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρο Αυγουστίδη, της Βραζιλίας, της Ολλανδίας, της Ινδίας, του Μπαγκλαντές, της Δανίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας, της Πολωνίας, του Πακιστάν, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριο Πελτέκη, τον Δήμαρχο Επιδαύρου, Τάσο Χρόνη, τον Διευθυντή του Σπιτιού της Κύπρου, Διομήδη Νικήτα και τη Νικολέτα Κλεοβούλου, Μέλος του Δ.Σ. του ΘΟΚ.

Και τις δύο παραστάσεις τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί καλεσμένοι, πολιτικοί αξιωματούχοι, κριτικοί, δημοσιογράφοι καθώς και πλήθος ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων από Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες, σημειώνεται.

Φωτογραφίες: Θωμας Δασκαλάκης