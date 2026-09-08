Ανοίγει αυλαία το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Πέντε μέρες απομένουν για την έναρξη του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Τα «Θεροινά» φέρνουν μέρος της κάβας τους στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, η οποία έχει διαμορφωθεί σε υπαίθριο μπαρ και σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού για όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ. Το μπαρ ανοίγει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 19:00 και θα λειτουργεί κάθε βράδυ πριν και μετά τις παραστάσεις.

Παράλληλα, ο Δημοτικός Κήπος «φτάνει» μέχρι το μπαλκόνι του θεάτρου, μέσα από τη φυτική εγκατάσταση «Jungle on the balcony», την οποία επιμελείται ο σκηνογράφος Γιώργος Γιάννου. Ο πυκνός κήπος από αληθινά φυτά, σε συνδυασμό με το υπαίθριο μπαρ, ανανεώνει την όψη του ιστορικού κτηρίου και προσφέρει στο κοινό μια νέα εμπειρία επίσκεψης στο Δημοτικό Θέατρο.

Η δημιουργία του κήπου στο μπαλκόνι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα φυτώρια Solomou Garden Centre και S.K Optimus.

Επίσημη έναρξη το Σάββατο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ξεκινά επίσημα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου με δύο παραγωγές.

Στις 18:30, στον εξωτερικό χώρο του Δημοτικού Θεάτρου, θα γίνει η αποκάλυψη του τηλεφωνικού θαλάμου που φιλοξενεί την εικαστική εγκατάσταση/ηχητική παράσταση «(+357)» του Μάριου Κακουλλή.

Πρόκειται για μια ατομική εμπειρία, γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις, η οποία συνδέει το παρόν με το παρελθόν και ιστορίες ανθρώπων της Κύπρου μεταξύ τους. Ο τηλεφωνικός θάλαμος θα παραμείνει στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ακούσει τις ιστορίες που φιλοξενεί.

Στις 20:00, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ανοίγει τις πόρτες του για την πολυβραβευμένη παράσταση «Goodbye, Lindita» του Μάριο Μπανούσι, η οποία έχει παρουσιαστεί με επιτυχία διεθνώς. Πρόκειται για μια παράσταση χωρίς λόγια, η οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές, «μιλάει βαθιά στις καρδιές των θεατών».

Όπως αναφέρεται, τα εισιτήρια της Ζώνης Α έχουν σχεδόν εξαντληθεί και για τις δύο ημέρες της παράστασης, ενώ παραμένουν διαθέσιμες λίγες θέσεις στη Ζώνη Β και περισσότερες στις υπόλοιπες ζώνες.

Το πλήρες πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του www.more.com και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας

Ώρες λειτουργίας ταμείου: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00

Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Μουσείου 6, 1097, Λευκωσία

Τηλ: +357 22797979 Δευτέρα - Παρασκευή 9:30 -14:00