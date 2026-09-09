Άρχισαν οι πρόβες για το θεατρικό αναλόγιο «Αιώνιες Ιστορίες | Eternal Stories»

Οι «Αιώνιες Ιστορίες | Eternal Stories» είναι ένα σπονδυλωτό θεατρικό αναλόγιο που συνδυάζει τη ζωντανή ερμηνεία αποσπασμάτων από έργα της αρχαίας ελληνικής και ρωμαϊκής γραμματείας με την προβολή πέντε βραβευμένων ταινιών animation.

Στον πυρήνα της δράσης βρίσκεται ο διάλογος ανάμεσα στο αρχικό κείμενο και τη σύγχρονη οπτικοακουστική αναπαράστασή του μέσα από τις ανατρεπτικές δυνατότητες του animation. Οι τέσσερις ηθοποιοί ερμηνεύουν επιλεγμένα αποσπάσματα από τις αρχαίες πηγές, ενώ οι αντίστοιχες ταινίες animation προτείνουν τη δική τους, συχνά απρόβλεπτη, ανάγνωση των ίδιων μυθολογικών ιστοριών.

Η δράση παρουσιάζεται σε δύο αυτοτελή μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη σκηνική σύνθεση. Ωστόσο, μαζί προσφέρουν μια ευρύτερη εικόνα των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους το αρχαίο μυθολογικό υλικό μεταμορφώνεται μέσα από τη σύγχρονη κινούμενη εικόνα.

Μέρος 1ο: ΕΡΩΤΑΣ - **26 & 28 Σεπτεμβρίου: **

Ιλιάδα-ACHILLES · Άλκηστις/Συμπόσιο-ALCESTIS · Μεταμορφώσεις-TIRESIAS

Μέρος 2ο: ΑΝΑΤΡΟΠΗ - **27 & 29 Σεπτεμβρίου: **

Ηλέκτρα-ELECTRA · Αργοναυτικά-HARPYA· Bonus παρουσίαση

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΡΩΤΑΣ — 26 & 28 Σεπτεμβρίου

Με κοινή θεματική τον Έρωτα, σε όλες του τις μορφές, παρουσιάζονται οι εξής ταινίες σε συνδυασμό με αρχαίες πηγές:

Ομήρου Ιλιάδα — Barry Purves’ Achilles

Η Ιλιάδα του Ομήρου συναντά το Achilles (1995) του Barry Purves, μια ταινία που φωτίζει την ανθρώπινη διάσταση του Αχιλλέα μέσα από τη σχέση του με τον Πάτροκλο. Η ηρωική μορφή μετατοπίζεται και αποκαλύπτεται μέσα από την ευαλωτότητα, την επιθυμία, την απώλεια και το τραύμα.

Ευριπίδη Άλκηστη**, Πλάτωνος** Συμπόσιο — Lewis Klahr’s Alcestis

Ο μύθος της Άλκηστης, μέσα από διάφορες αρχαίες πηγές, συναντά το ομώνυμο collage film του Lewis Klahr (2021), το οποίο επιστρέφει στην ιστορία της γυναίκας που επιλέγει να πεθάνει στη θέση του συζύγου της και εξερευνά μέσα από τη φιλμική σύνθεση όσα η αρχαία αφήγηση αφήνει ανείπωτα.

Οβίδιου Μεταμορφώσεις — Ann Marie Fleming’s Tiresias

Οι Μεταμορφώσεις του Οβίδιου συνομιλούν με το Tiresias (1998) της Ann Marie Fleming, που εμπνέεται από την ιστορία του Τειρεσία, ο οποίος έζησε τη μεταμόρφωση από άνδρα σε γυναίκα και ξανά σε άνδρα. Με χιούμορ και ανατρεπτική διάθεση, η ταινία μετατρέπει αυτή την παράδοξη μυθολογική εμπειρία σε ένα σχόλιο πάνω στα έμφυλα στερεότυπα και στις προσδοκίες που επιβάλλονται στο σώμα και στους κοινωνικούς ρόλους.

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΑΝΑΤΡΟΠΗ — 27 & 29 Σεπτεμβρίου

Με κοινή θεματική την ανατρεπτική ματιά στο μυθικό υλικό, παρουσιάζονται οι εξής ταινίες σε συνδυασμό με αρχαίες πηγές:

Ευριπίδη Ηλέκτρα — Daria Kashcheeva’s Electra

Ο μύθος της Ηλέκτρας, μέσα από την Ηλέκτρα του Ευριπίδη, συνομιλεί με την ταινία Electra (2023) της Daria Kashcheeva (Best International Short Film, Toronto Theatre Festival 2023). Η ταινία συνδυάζει live action, animation και κούκλες Barbie, προσεγγίζοντας τον μύθο μέσα από το παιδικό βλέμμα, τη μνήμη, την καταπίεση και την πολύπλοκη σχέση κόρης και πατέρα.

Απολλώνιου Ρόδιου Αργοναυτικά — Harpya

Τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου συναντούν τη θρυλική Harpya του Raoul Servais, βραβευμένη με τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 1979. Με τη σουρεαλιστική του ειρωνεία και τη σκοτεινή ποιητικότητα, το φιλμ επιστρέφει στον μύθο του Φινέα και των Αρπυιών, μετασχηματίζοντας το μυθολογικό υλικό μέσα από μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα.

Bonus παρουσίαση

Μια έκπληξη για το φινάλε…

Μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό της Λευκωσίας να δει αρχειακές, βραβευμένες ταινίες animation των τελευταίων 5 δεκαετιών, η κάθε μια πρωτοποριακή για την εποχή της, σε συνδυασμό με τα κείμενα που τις ενέπνευσαν.

Σουρεαλισμός, collage, stop-motion, live action, κούκλες και άλλες μορφές κινούμενης εικόνας δημιουργούν πέντε διαφορετικούς δρόμους προσέγγισης των αρχαίων ιστοριών. Κάθε ταινία μετακινεί το βλέμμα, αλλάζει την οπτική γωνία και αποκαλύπτει διαφορετικές όψεις των ίδιων μύθων.

Στη συνάντηση με τα αρχαία κείμενα αναδύονται θέματα που εξακολουθούν να μας απασχολούν: ήρωες και αντι-ήρωες, οικογενειακές συγκρούσεις, αυτοθυσία, μεταμόρφωση, φύλο και ταυτότητα, μνήμη και τραύμα.

Οι «Αιώνιες Ιστορίες» απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό: σε θεατρόφιλους και φίλους της αρχαίας γραμματείας, σε σπουδαστές και ερευνητές θεατρικών, κλασικών και οπτικοακουστικών σπουδών, σε δημιουργούς του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά και σε θεατές που ενδιαφέρονται για το animation και τις σύγχρονες μορφές αφήγησης.

Γιατί οι αρχαίοι μύθοι εξακολουθούν να επιστρέφουν;

Επειδή κάθε εποχή τους ξαναδιαβάζει διαφορετικά.

Και κάθε νέα ανάγνωση προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο μεγάλο, διαρκώς μεταβαλλόμενο μωσαϊκό της σχέσης μας με την αρχαιότητα.

Κάθε εποχή ξαναλέει τους μύθους για να μιλήσει για τον εαυτό της.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Δραματουργία:

Μαγδαλένα Ζήρα

Επιλογή ταινιών:

Chris Robinson, Μαγδαλένα Ζήρα

Καλλιτεχνική επιμέλεια χώρου – Αφίσα:

Γιώργος Τσαγγάρης

Φωτισμός – Τεχνική υποστήριξη:

Γιώργος Γιάννη Τσαγκάρης

Ηθοποιοί (αλφαβητικά):

Σοφία Καλλή

Κυβέλη Παπαντωνίου

Λουκία Πιερίδου

Νιόβη Χαραλάμπους

Παραγωγή:

Φανταστικό Θέατρο

Σε συνεργασία με: Animafest Cyprus

Χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 26, 27, 28, 29 Σεπτεμβρίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, Λευκωσία, Οδός Αμμοχώστου 55-59

Ώρα: 8μμ

Εισιτήρια / Κρατήσεις: more.com/cy [https://www.more.com/cy-en/tickets/theater/aionies-istories/]