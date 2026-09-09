Νέο ΔΣ στην Ένωση Ηθοποιών Κύπρου-Οι έξι που εξελέγησαν

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ένωση Ηθοποιών Κύπρου. Απαρτίζεται από τις Μαρίνα Μανδρή, Αλέξια Αλέξη, Μαριάννα Σάντη, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Αγγέλα Κωνσταντινίδου και Άννα Γιαγκιώζη. Επιλαχών αναδείχθηκε ο Γιάννης Χατζηπαρασκευάς.

Το νέο ΔΣ της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης, προέκυψε κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποια, όπως αναφέρεται, "έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, ανανέωσης και ενεργού συμμετοχής στην πορεία της Ένωσης". Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η λήψη ενεργειών για σειρά ζητημάτων που απασχολεί τους ηθοποούς.

Τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο Πρόεδρος της ΕΗΚ, Ανδρέας Τσέλεπος, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη και υπογράμμισε τη σημασία της συσπείρωσης και της συλλογικής διεκδίκησης.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γενικός Γραμματέας της ΟΥΥΚ-ΣΕΚ, Μιχάλης Καζαμίας, ο οποίος έκανε σύντομη αναφορά στις εξελίξεις γύρω από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ακολούθησε η παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων της ΕΗΚ και των σημαντικότερων ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις σχετικά με το καθεστώς του καλλιτέχνη, την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, την επαναφορά και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο μέσω του σχεδίου «Θυμέλη», καθώς και τις προσπάθειες για τη συνομολόγηση συλλογικών συμβάσεων στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Όπως αναφέρεται, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προκλήσεις που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο χώρο της υποκριτικής και της οπτικοακουστικής παραγωγής, καθώς και στην ανάγκη προστασίας της εικόνας, της φωνής, της εργασίας και της συναίνεσης των ηθοποιών.

Για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση της ΕΗΚ ενημέρωσε τα μέλη η Αγγέλα Κωνσταντινίδου. Παράλληλα, παρουσιάστηκε στα νεότερα μέλη ο τρόπος λειτουργίας των ταμείων της ΕΗΚ, καθώς και τα δικαιώματα και οι παροχές που απορρέουν από αυτά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη έθεσαν σημαντικά ζητήματα της επαγγελματικής καθημερινότητας των ηθοποιών. Εκφράστηκαν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με χαμηλές αμοιβές και ζητήματα ως προς τη δήλωση πληρωμών σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Τονίστηκε, επίσης ,η ανάγκη για πληρέστερη, ορθότερη και έγκαιρη ενημέρωση στις ανακοινώσεις ακροάσεων, ενώ διατυπώθηκε ισχυρή παρότρυνση για την έναρξη προσπαθειών συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων και με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Όλα τα θέματα και οι προτάσεις που τέθηκαν προς ψήφιση εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν η έκδοση γραμματίων, η δημιουργία συμπληρωματικών κανονισμών, η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης και επικαιροποίησης του καταστατικού της ΕΗΚ, καθώς και η πρόταση για αναθεώρηση της συνδρομής των μελών.

Οπως αναφέρει η Ενωση Ηθοποιών Κύπρου, "η μεγάλη συμμετοχή και η ουσιαστική παρουσία των μελών επιβεβαιώνουν ότι η ΕΗΚ συνεχίζει πιο δυνατή και πιο ενωμένη, με ξεκάθαρο προσανατολισμό την προάσπιση της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων και της επαγγελματικής εξέλιξης των ηθοποιών της Κύπρου".

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΜΚ)