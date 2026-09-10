Η Φανί Αρντάν παρουσιάζει την «Κασσάνδρα» στη Λεμεσό

Η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν φέρνει την «Κασσάνδρα» (Cassandre), την ομιλούμενη όπερα του Ελβετού συνθέτη Michael Jarrell, στο Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο στη Λεμεσό, στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Jean Deroyer και με τη Commandaria Orchestra, αποτελούμενη από 18 Κύπριους μουσικούς, να ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής, η παράσταση παρουσιάζεται από το Cyprus International Theatre Festival. Η γλώσσα της παράστασης είναι τα γαλλικά, με υπέρτιτλους στα ελληνικά, ρωσικά και αγγλικά. Σύμφωνα με το Φεστιβάλ, πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου στην Κύπρο.

Το έργο

Η «Κασσάνδρα» είναι μια Sprechoper, δηλαδή «ομιλούμενη όπερα» ή μονόδραμα, του διακεκριμένου Ελβετού συνθέτη Michael Jarrell, βραβευμένου με το Beethoven Prize.

Βασισμένο στο μυθιστόρημα Κασσάνδρα της Christa Wolf και σε σκηνοθεσία Hervé Loichemol, το έργο δίνει στην Τρωαδίτισσα μάντισσα μία ενιαία, αδιάκοπη φωνή: τη φωνή μιας γυναίκας που προβλέπει την καταστροφή, είναι καταδικασμένη να μη γίνεται πιστευτή και λέει την αλήθεια καθώς ο κόσμος της καταρρέει.

Ο προφορικός λόγος της Αρντάν μεταφέρεται, περιβάλλεται και κατά στιγμές καλύπτεται από το ζωντανό μουσικό σύνολο. Η μουσική είναι εκείνη που καθορίζει τον ρυθμό των λέξεων και όχι το αντίστροφο.

Η Φανί Αρντάν

Βραβευμένη με César και με περισσότερες από 80 ταινίες στο ενεργητικό της, η Φανί Αρντάν υπήρξε μούσα του François Truffaut και συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως οι Antonioni, Resnais, Zeffirelli, Pollack, Ozon και Polanski.

Επιστρέφει στην Κύπρο εννέα χρόνια μετά την εμφάνισή της στο Κάστρο της Πάφου, έχοντας ήδη ερμηνεύσει την «Κασσάνδρα» στην Αβινιόν, το Παρίσι και την Αθήνα.

«Η μόνη πολυτέλεια στη ζωή μου είναι να κάνω αυτό που αγαπώ. Δεν είμαι αρκετά επαγγελματίας ώστε να ερμηνεύσω έναν ρόλο που δεν αγαπώ», αναφέρει η ίδια.

Και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι πάντα μια φωνή στην έρημο. Δεν ανήκει στην εξουσία, στο χρήμα ή στον νόμο του ισχυρότερου. Ανήκει σε εκείνον που την αναζητά».

Η Commandaria Orchestra

Δεκαοκτώ Κύπριοι μουσικοί αναλαμβάνουν την απαιτητική σύγχρονη παρτιτούρα του Jarrell, υπό τη διεύθυνση του Jean Deroyer, μουσικού διευθυντή του Ensemble Court-Circuit στο Παρίσι και αναγνωρισμένου ερμηνευτή του έργου του συνθέτη.

Πρόκειται, όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, για μια σπάνια ευκαιρία να παρουσιαστεί από κυπριακό μουσικό σύνολο, ζωντανά στην Κύπρο, ένα έργο-ορόσημο του ευρωπαϊκού μουσικού θεάτρου.

Ανοιχτή συζήτηση με τη Φανί Αρντάν

Την παραμονή της πρεμιέρας, την 1η Οκτωβρίου, η Φανί Αρντάν θα συναντήσει το κοινό στο Crowne Plaza Limassol Hotel & Spa για κοκτέιλ και συζήτηση.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Katerina Gordeeva, γνωστή για το εκτενές συνεντευξιακό πρότζεκτ «Skazhi Gordeevoy» («Tell Gordeeva»), ένα από τα δημοφιλέστερα αντίστοιχα εγχειρήματα στον ρωσόφωνο κόσμο.

Η εκδήλωση θα αρχίσει με το Opera Moments, ένα φωνητικό αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, με τη σοπράνο Ksenia Belolipetskaya και τον πιανίστα Zbyněk Maruška.

Η «Κασσάνδρα» ολοκληρώνει τη σεζόν SHE IS HERE

Η «Κασσάνδρα» ολοκληρώνει τη σεζόν SHE IS HERE του Cyprus International Theatre Festival.

Ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Alexander Weinstein, σημειώνει ότι το έργο παρουσιάζεται σπάνια ζωντανά, καθώς απαιτεί τη συνύπαρξη 18 μουσικών, του κειμένου της Christa Wolf, της μουσικής του Jarrell και της Φανί Αρντάν επί σκηνής.

Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού, με κύριο συνεργάτη το Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο και με την υποστήριξη του Pro Helvetia – Swiss Arts Council και της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την παραγωγή υπογράφει η Les Visiteurs du Soir από τη Γαλλία.

Πληροφορίες

«Cassandre» – Ομιλούμενη όπερα του Michael Jarrell, βασισμένη στο έργο της Christa Wolf

Ερμηνεία: Φανί Αρντάν

Μουσική διεύθυνση: Jean Deroyer

Ορχήστρα: Commandaria Orchestra, 18 μουσικοί

Ημερομηνία: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Παττίχειο, Λεμεσός

Γλώσσα: Γαλλικά, με υπέρτιτλους στα ελληνικά, ρωσικά και αγγλικά

Διάρκεια: Περίπου 70 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Η ανοιχτή συζήτηση με τη Φανί Αρντάν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, στις 14:30, στο Crowne Plaza Limassol Hotel & Spa.