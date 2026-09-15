Διπλή παρουσία του ΜΙΤΟΣ στο Republic of Dreams στην Πολωνία

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ στο διεθνές φεστιβάλ Republic of Dreams, που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν της Πολωνίας (8–12 Σεπτεμβρίου 2026), έπειτα από πρόσκληση του μακροχρόνιου συνεργάτη του οργανισμού, Teatr Wschodni.

Σε μια διοργάνωση με έντονο πολιτικό και διαπολιτισμικό πρόσημο, όπου συναντήθηκαν δημιουργοί από την Ουκρανία, την Παλαιστίνη, τη Λευκορωσία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και άλλες χώρες, η κυπριακή αποστολή συμμετείχε με διπλό ρόλο: με την πρώτη σκηνική παρουσίαση ενός αντιπολεμικού έργου και με εισήγηση στην ενότητα των καλών πρακτικών.

Πρεμιέρα επί σκηνής: « τα σώματα της Χρυσόθεμης μετά το δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα μετά Χριστόν

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά η σκηνική εκδοχή του moving graphic novel, βασισμένου στο έργο της Κύπριας ποιήτριας Έλενας Τουμαζή Ρεμπελίνας, με τίτλο « τα σώματα της Χρυσόθεμης μετά το δημόσιο αποκεφαλισμό της στα τέλη του 20ου αιώνα μετά Χριστόν».

Ενώ το video (moving graphic novel) έχει ήδη διαγράψει πορεία σε φεστιβάλ και εκθέσεις (φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί 2025, ANIMAFEST 2024, Famagusta New Museum Festival 2024, καθώς και στην έκθεση «To Δωμάτιο της Έλενας Τουμαζή Ρεμπελίνας» » στο Ξυδάδικο το 2023), στο Republic of Dreams πραγματοποίησε την πρώτη του πρεμιέρα με συνοδεία ζωντανής ανάγνωσης και μουσικής επί σκηνής.

Μέσα στο πολυεθνικό πλαίσιο του φεστιβάλ —ανάμεσα σε καλλιτέχνες που βιώνουν ενεργές εμπόλεμες συγκρούσεις, καθεστώτα λογοκρισίας και προσφυγιά— ο αντιπολεμικός και σωματικός λόγος της Ρεμπελίνας συνδέθηκε άμεσα με το κοινό, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις διαχρονικές πληγές του πολέμου και τη γυναικεία εμπειρία του τραύματος.

Συντελεστές: Κείμενο, σχέδια Έλενα Τουμαζή Ρεμπελίνα, Σύλληψη, επιμέλεια & ζωντανή ανάγνωση Έλενα Αγαθοκλέους, Πρωτότυπη μουσική & live performance Μαριάννα Μιχαήλ, Video art Κωνσταντίνα Peter, Δημιουργική συνεργάτιδα Ιουλίτα Τουμαζή, Μοντάζ Φοίβος Φιλίππου, Παραγωγή Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ (2023).

Παρουσίαση στην ενότητα «BEST PRACTICE»

Στο πλαίσιο των συναντήσεων εργασίας και ανταλλαγής μεθοδολογιών, η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΜΙΤΟΣ, Έλενα Αγαθοκλέους, συμμετείχε στην ενότητα Best Practice με την εισήγηση: «Counter-Narratives and Practices of Embodied Memory» (Αντι-αφηγήσεις και Πρακτικές Ενσώματης Μνήμης), ως μέρος των προ-φεστιβαλικών δράσεων του Σίνε Βόλος.

Με άξονα τη δράση «Ο Σινεμάς», το πρόγραμμα Interwoven Narrative Hub και το φεστιβάλ «Η Γειτονία του Σίνε Βόλος» ως μελέτες περίπτωσης (case studies), η παρουσίαση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η προφορική ιστορία, η τοπική μνήμη των γειτονιών και οι αντι-αφηγήσεις μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία κοινοτικής ενδυνάμωσης και σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης. Η συζήτηση εμπλουτίστηκε από τις εμπειρίες των συμμετεχόντων δημιουργών από την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ανεξάρτητων καλλιτεχνικών δικτύων σε περιόδους κρίσης.