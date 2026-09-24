Με το «Peace Love Positivity Comedy Festival» ξεκινά χειμερινή σεζόν 2026 του Collective Beat

Η ομάδα Collective Beat ανοίγει τη χειμερινή σεζόν του 2026 με το «Peace Love Positivity Comedy Festival», μια βραδιά stand-up comedy που φέρνει στη σκηνή διαφορετικά στυλ και προσεγγίσεις της κωμωδίας, με παρουσιαστή τον Χακάν Τσομπάν.

Δεκατέσσερις κωμικοί από διάφορες χώρες θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, προσφέροντας γέλιο αλλά και σχολιασμό της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η φιλοσοφία της βραδιάς βασίζεται στην ποικιλομορφία, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική, σεξουαλική, σκοτεινή, φεμινιστική, LGBTQI+, vegan αλλά και πιο «ειρηνική» κωμωδία. Το Collective Beat παρομοιάζει τη διοργάνωση με μια ταβέρνα ή ένα μεϊχανέ, όπου διαφορετικές γεύσεις συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Βιβλιοπωλείο Ρουστέμ, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 20:00.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να συμμετάσχει σε μια βραδιά που συνδυάζει, όπως αναφέρουν, «ειρήνη, αγάπη, θετική ενέργεια, κωμωδία και λίγο απ’ όλα τα υπόλοιπα».

Ποιοι θα εμφανιστούν

Οι συμμετέχοντες κωμικοί είναι:

George

Ersin

Celia

Ahmet

Zoe

Selçuk

Harambe

Pembe

Efe

Natalie

Veysi & Auvum

Dominic

Art Saint

Auvun

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν στην αγγλική γλώσσα.